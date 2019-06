VIDEO: 5 näpunäidet Kuidas kaitsta enda nutitelefoni

Tihti kipume unustama, et seade, mida nimetame nutitelefoniks on tänu oma nutikusele sisuliselt arvuti.

Pihuarvutil on aga samad probleemid ja riskid nagu täismõõdus arvutil.

Kas viimane turvauuendus on peal?

Mis rakendusi installisid ja kellele ligipääsu andsid oma andmetele, on küsimused, millele iga arvutiomanik võiks või lausa peaks vastust teadma.

Anname viis näpunäidet, millele pöörata tähelepanu, et mitte anda pahalaste kätte seadet, mis tihti teab sinust rohkem, kui sa ise.

