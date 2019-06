VIDEO: Kas Canoni esimene täiskaader-hübriidkaamera EOS R on nii halb kui räägitakse?

Canon tuli eelmisel aastal välja oma esimese Täiskaader-hübriidkaameraga. Crop-sensor maastikul on Canon juba mõnda aega figureerinud ning nende M50 on siiani Arvutimaailma arvates üks maru mõistlik kaamera algajatele.

Täiskaadri puhul on ootused ja eeldused vähe teistsugused. Nii kaamera enda kui kui objektiivide valik pigem pro, mitte isegi harrastaja hinnaklassis.

Samuti on Sony edumaa päris pikk.

Kas mängu viis aastat hiljem tulemine on mõistlik? Kas tegemist on kaua tehtud kaunikese või esimese eluvõõra linnukesega?

Arvutimaailm testis nädalapäevad EOS R-i ja ning filmis sellega isegi ühele kliendile ka ürituse kokkuvõtte videot.

Pilt on ilus ja on täiesti aru saada, miks see kaamera paljudele meeldib.

Kuid jõudes otsa pidi hinna juurde ning valides kaamera ette sobivat objektiivi jääb arusaamatuks, kellele see siiski mõeldud on ja kas see ka konkurentsis suudab püsida.