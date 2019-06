Nagu maal seinal: Samsung tõi Eestis müügile erilise välimusega nutiteleri The Frame

Eestis jõudsid müügile Samsungi QLED-telerid The Frame, mille õhuke dekoratiivne äär sarnaneb pildiraamile ning muundab parajasti välja lülitaud teleka maalide ja piltide abil kodu kaunistavaks kunstiteoseks.

„The Frame´i eesmärk on muuta inimeste arusaama sellest, milline saab ja võib üks teler välja näha ning kuidas igapäevase koduelektroonikaga on võimalik luua igas toas huvitav interjöör,“ selgitas Samsung Eesti tootekoolitaja German Baranov.

Eestis müügile tulnud Samsungi The Frame QLED telekale saab valida üle 1000 erineva kunstiteose ja maali, mida oma seinal kuvada. Esimest korda tutvustati The Frame´i teleri kontseptsiooni aastal 2017 ja suurte ekraanide n-ö ekraanisäästjaid on varem ka olnud, kuid mitte sellise "raamitud teosena".

„Viimaste aastate jooksul on Samsung oma toodete disainimisel üha rohkem üritanud tarbijatelt saada tagasisidet nende soovide ja vajaduste kohta ning seda siis ka pakkuda. The Frame telekas on väga puhas näide saadud tagasisidest,“ sõnas Baranov. “The Frame pole lihtsalt nutiteler, vaid ka tükike ilusat kunsti, mis tähendab, et tarbija saab lisaks kõrgeima kvaliteediga telepildile oma seinale ka meeldiva kunstiteose.“

The Frame QLED ei näita väljalülitatult ekraanil lihtsat ekraanisäästjat, vaid see on disainitud nii, et oleks äravahetamiseni sarnane reaalse pildiraamiga. Vahe teleka ja seina vahel on praktiliselt olematu ning telekast väljub vaid üks One Visible Connection ühenduskaabel, mis edastab nii voolu kui andmeid.

Sarnaselt teistele Samsungi teleritele kasutab ka The Frame Samsungi QLED ekraanitehnoloogiat, mis on võrreldes tavapärase OLED ekraaniga vastupidavam ning mille puhul ei teki burn-in ehk kujutise sissepõlemise probleemi. Burn-in on nähtus, kui ühe pildi pikalt kuvamine põletab selle või osa sellest ekraani sisse jäädavalt.

Samsung Art Store on maailma suurim kunstiplatvorm telekatele, kust tarbijad leiavad oma ekraanile sobivaid kunstiteoseid igale maitsele – kuulsaimatest meistriteosetest kaasaegse fotograafiani ning valikus on teosed kõikidest maailma parimatest kunstigaleriidest ja -muuseumitest.

Lisaks personaalsete galeriide näitamise võimalusele on The Frame varustatud ka liikumisanduriga, mis aitab voolu kokku hoida, lülitades teleka sisse ainult siis, kui keegi parajasti ruumis viibib. See tähendab, et näiteks 55” mudeli aastane energiakulu püsib ikkagi 178 kWh juures, mis on võrreldav teiste QLED-telerimudelitega.

The Frame QLED valikus on suurused 43”, 49”, 55” and 65”. Eestis neid juba müüakse - ONOFF-is 49-tolline ja 55-tolline, Experdis 49-tolline ja 55-tolline, Euronicsis 49-tolline ja 55-tolline. Väiksem u. 1300, suurem u. 1600 eurot.