Parimad mobiiltelefonid seenioridele

Foto: Shutterstock.com

(Sisuturundus)

Plaanid vanavanemale telefoni kinkida? K-rauta valikust leiad käepärased, lihtsasti kasutatavad ja suurte nuppudega mobiiltelefonid. Vali sobiv mudel!

Tänapäeva maailm on kolinud internetti, kuid vanemad inimesed ei ole nutimaailmas teatavasti väga vilunud. Seetõttu on loodud spetsiaalsed mobiiltelefonid, mille kasutamine on seenioride jaoks lihtsam. Suuremad nupud, käepärane disain ja väga lihtsad funktsioonid – tulemuseks on enneolematu kasutajamugavus.

Vali sobivaim mudel K-rauta e-poest ja tee oma vanavanem nutimaailmaga tuttavaks!

Käepärane disain

Foto: Shutterstock.com

Nutisõprade hulgas on populaarsemad võimalikult suure ekraaniga mobiiltelefonid, kuid seeniorile tasub soetada väiksem mudel. Väiksemat telefoni on lihtsam käes hoida, ühe käega kasutada ja taskusse pista. Kuna vanemad inimesed puuteekraane ei armasta, siis võiks eelistada nuppudega telefoni. Nuppude puhul tasub tähele panna, et need oleksid võimalikult suured, kuna eaka inimese silmanägemine on reeglina halvenenud ning näpud ei ole samuti vilunud.

K-rauta e-poes on valikus sadu erinevaid nuppudega telefone, vali lihtsalt sobiv tootja ja mudel.

Ainult vajalikud funktsioonid

Foto: Shutterstock.com

Funktsioonidest rääkides kehtib reegel, et mida vähem, seda parem! Seega uuri, milleks sinu vanavanem telefoni kasutama hakkab ja vali välja vaid vajalike rakendustega mudel. Tänapäeva seeniori nutitelefon võiks võimaldada:

Loomulikult helistamist ja sõnumineerimist

Fotode tegemist lihtsama kaameraga

Internetipanga kasutamist

E-kirjade lugemist

Taskulambi funktsiooni

Liiga suur kogus erinevaid äppe tekitab vanemas inimeses segadust ja ka vajaliku funktsiooni leidmine on keerulisem.

Interneti vajadus on või mitte?

Foto: Shutterstock.com

Kui sinu vanaema või vanaisa on nutikauge inimene ega plaanigi telefoniga internetis surfata, siis pole mõtet nutitelefoni kinkida. Kui interneti kasutamise vajadus on aga olemas, siis tasub koos telefoniga interneti pakett soetada. Kuna eakamad inimesed ei ole nutimaailmas vilunud, siis võib juhtuda, et internet lülitatakse kogemata sisse ja hilisem arve ei rõõmusta kedagi. Konkreetne pakett seab aga kasutusele mahupiirangu, mille täitumisel kasutamine peatub ning saabub vastav teavitus.

K-rauta.ee e-poe mobiiltelefonide valik on tohutu - leidub nii tippklassi nutitelefone kui klassikalisi nuputelefone. Sõltumata mudelist on garantiitingimused võrdselt head. Leia sobiv mudel, mis tarnitakse sinuni vaid mõne tööpäeva jooksul.