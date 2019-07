Kell 12:30 VIDEO. Sony A7 VS Canon EOS RP - Kõige soodsam täiskaaderkaamera. Tulemus on üllatav!!!

Kell 12:30 saab nähtavaks video.

Canon tuli eelmisel aastal välja EOS RP-ga

Läbivad loosungid, nagu: Kõige kergem, kõige kompaktsem ja kõige odavam.

Aga tegelikult on ühel tootjal veel soodsam variant valikus. Isegi kaks. Otsustasime võrrelda Canoni kõige odavamat ja Sony kõige odavamat täiskaaderhübriidi.

Lühidalt kui erinevad on 2014 aasta 800€ Sony A7 vs 2018 1600€ Canon EOS RP

Kaamerate test oli tehtuv võistlusena.

Panime Arvutimaailma ja Fifty Visuali videomehed võistlema.

Võtsime Ameerika autost kaks autost, jagasime kätte juhtnöörid ning pidid käesoleva kaameraga tegema parima nn reklaamklipi oma äranägemise järgi.

