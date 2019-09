3D printer koju - milline neist valida?

(Sisuturundus)

3D printerid maksavad juba sama palju, kui keskmine mobiiltelefon. Ainuke asi, et enamused neist tuleb ise kokku panna, sest seade on küllaltki suur ja koosneb pikkadest detailidest. Lahtivõetuna on neid transportida mugavam ja odavam. Kuid väike DIY ehk tee-ise efekt selle juures on pigem hariv, sest aitab mõista, mismoodi see seade töötab.

Siin on kolm erinevat 3D printerit, mis sobivad ka ühte keskmisse majapidamisse, kus aeg-ajalt kas lõbu pärast või millegi parandamiseks-ehitamiseks on vaja midagi välja trükkida.

Tronxy X1 Desktop

Tronxy X1 (130 eurot) trükib välja ka offline´is mälupulgalt või mälukaardilt, mis on mugav näiteks ööseks printeri printima jätmisel, kui on mõni suurem töö. Arvuti ei pea siis 3D printeri küljes sees olema. Kodus kasutades peab jälgima, et masin töötaks õhutatud ruumis, elutuppa plastmassi keevitamine, mida sellised printerid teevad, ei sobi.

Strateegilistest andmetest on printeri juures tähtsad ruum, mille sisse prinditakse ehk kui suuri asju saab teha ja plastmassitooriku (filamendi) läbimõõt. Selle masina puhul on tööala suuruseks 50 x 150 x 150 mm ja "traadi" läbimõõt, mis rullist võetakse ja väljatrükiks kasutatakse, 1,75 mm. Materjalideks sobivad PLA, HIPS, ABS jt. Täpsus 0,1-0,5 mm.

See printer tuleb Euroopa laost (Tšehhi) kohale kuni viie päevaga, makse ei lisandu. Kupongiga

3213N76X5H saab veel odavamalt - hind siis alates 105 eurost (kuni kuponge jätkub).

Creality 3D Ender-3 V-slot Prusa I3



Kui tahad suuremaid väljatrükke, siis sobib see Creality 3D Ender-3 printer (hind 180 eurot), millel on tööala suuruseks 220 x 220 x 250 mm. Toorikuks on 1,75 mm PLA, TPU, ABS jm "traadid". Ka see seade toetab SD kaardilt ilma arvutita nn offline väljatrükki - saad panna omaette tööle ja arvuti lahti ühendada. Olemas on elektrikatkestuse kaitse, et see väljatrükki ei rikuks. Täpsus - 0,1 mm.

See printer tuleb Euroopa laost (Tšehhi) kohale kuni viie päevaga, makse ei lisandu.

Creality CR - 10S Pro



Veel suurem printerimudel Creality CR - 10S Pro (hind 530 eurot) on hea juba päris suurte väljatrükkide jaoks, kiire ka. Tööala suurus on 300 x 300 x 400 mm, toorikuks 1,75 mm PLA, ABS, PVA, PP või puit. See viimane materjal tähendab, et materjaliks pole mitte oksad, vaid PLA, millesse on lisatud puitu (kas korki või muud materjali). Tulemuseks on väljatrükk, mis tundub nagu puit.

Printimiskiiruseks on 30-60 mm/s, tippkiiruseks 180 mm/s.

Tegemist on väga populaarse mudeliga, mida eelmisel aastal toodeti ligi 400 000. Printimisalus looditakse automaatselt, välja trükitakse 0,1 mm täpsusega.

See printer tuleb Hiina laost kohale 15-25 päevaga, lisanduvad maksud.