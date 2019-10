Anname nõu: kuidas internetist nutitelefon valida?

Foto: Shutterstock.com

(Sisuturundus)

Vajad uut nutitelefoni, kuid kuidas teha internetis õige valik? Selleks on näiteks K-rauta e-poes mugav filter, millega oma eelistused paika panna. Nippe on aga veel, loe edasi.

E-poes ostlemine on ülimugav – hoiab kokku väärtuslikku aega. Kuidas aga valida välja sobiv nutitelefon, kui seda oma käega katsuda ei saa? Abiks on põhjalikud tootetutvustused, filtermenüü eelistuste määramiseks, mitme toote võrdlemise võimalus ja kasutajate tootearvustused. Kõiki neid võimalusi kasutades leiad K-rauta laiast sortimendist kindlasti õige telefoni!

Loe põhjalikult tootekirjeldusi

Kõige lihtsam viis toote kohta infot saada, on lugeda toote tutvustust. Elektroonikaseadmete nagu ka telefonide puhul on tutvustused väga põhjalikud. K-rauta e-poes on välja toodud nii üldnäitajad kui ka erinevad olulised näitajad eraldi. Ekraani omadused, mälu maht, kaamera võimekus ja muud tähtsamad omadused on tutvustuses numbriliselt kirjas. Sina lihtsalt mõtle, missuguste näitajatega telefoni vajad ja leia vastav mudel.

Filtreeri olulisemad omadused

Mobiiltelefonid internetist soetades tuleb teha valik tohutul hulgal mudelite vahel. Näiteks K-rauta e-poest leiad ligikaudu 2000 erinevat mudelit. Protsessi lihtsustamiseks on mugav filtermenüü, kus saad paika panna enda jaoks olulised omadused/parameetrid ning seeläbi välja selekteerida just sinule sobivad mudelid. Filtermenüü on väga põhjalik – alustades meelepärase kaubamärgiga ja lõpetades soovitud erikaitsetega.

Võrdle omavahel erinevaid mudeleid

Kui sul on mõttes paar erinevat nutitelefoni, mille vahel on keeruline valida, siis on internetipoed ka sellele mõelnud. Paljud e-poed pakuvad toodete võrdlemise võimalust. See tähendab, et saad omavahel kõrvutada kahte või rohkemat nutitelefoni ning ühtse tabelina hoomata nende omadusi. Mugav, kas pole?

Loe kasutajate tootearvustusi



Foto: Shutterstock.com

Mis võiks olla veel parem indikaator, kui kellegi isiklik kogemus? E-poes on võimalik jätta toodetele hinnanguid ja arvustusi, mis on avalikult tutvumiseks kõigile huvilistele. Seega, kui sa ei ole valitud toote headuses päris kindel, uuri, mida teised kasutajad tootest arvavad. Kasutajad, kes on mobiiltelefonid internetist soetanud, annavad ostule ausa tagasiside.

Kui kaubanduskeskuses ostlemine ei ole sinu jaoks, siis soeta uus telefon K-rauta e-poest. Seejuures annab 14-päevane tagastamisõigus alati võimaluse ebasobiv toode tagasi saata. Tee kiire ost oma mugavalt diivanilt!