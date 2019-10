Tee endast tasuta selfie Kosmoses

Samsung avalikustas ainulaadse suurprojekti, mille raames saadetakse maa stratosfääri poole korvpalliväljaku suurune õhupall koos Galaxy S10 5G nutitelefoniga, mille vahendusel saavad kõik huvilised endast tehtud pildi kosmosesse saata.



Õhupall lastakse lendu stardiplatvormilt Ameerika Ühendriikides ja see on varustatud spetsiaalse kandekastiga, milles on sees Galaxy S10 5G telefon kosmoseselfi tegemiseks. Õhupall veedab kosmoses kokku 200 tund. Teekonna käigus jõuab õhupall kuni 19,7 kilomeetri kõrgusele.

Kosmoseselfi tegemiseks tuleb teha endast foto ehk selfi, endel, enekas vms. Seejärel peab pildi laadima spetsiaalsesse Mission Control rakendusse, mis on kättesaadav aadressil http://www.samsung. com/spaceselfie, peale mida edastatakse pilt stratosfääris oleva Galaxy S10 nutitelefoni ekraanile. Õhupalli juures olev kaamera pildistab telefoni ekraani, millel on kuvatud inimese pilt ning tehtud foto saadetakse inimesele tagasi. Foto taustale jääb maa stratosfäär.

Kosmoseseadeldis on valmistatud kvaliteetsete fotode tegemiseks, sealhulgas on arvestatud maa kumerust ja päikesevalguse peegeldamist. Kogu lahendus toimib päikeseenergia abil. Telefoni stratosfäärile saatmiseks läbis Samsung Galaxy S10 5G nutitelefon põhjaliku vastupidavustesti, mille raames kannatas telefon ära isegi -60 kraadise temperatuuri ning seadme Dynamic AMOLED ekraanile ei tekkinud kondensatsiooni ega mõrasid. Vaatamata sellele, et telefon viibib merepinnast kahe Mount Everesti kõrgusel.



„Siiani on endast kosmoses selfisid saanud teha vaid astronaudid ja antud projektiga soovisime selle võimaluse tuua kõigi maailma inimesteni. Tuleb vaid enda pilti veebikeskkonda üles laadida ja peagi saadetakse kasutajale tagasi tema kosmoseselfi,“ sõnas Aasma.



Foto tegemiseks tuleb minna aadressile http://www.samsung. com/spaceselfie ja sisestada mõned lihtsamad kontaktandmed. Seejärel tuleb lehele üles laadida alla 10 megabaidi suurune püstformaadis pildifail. Valmis foto saadetakse peale kosmosefoto tegemist kasutaja e-mailile.

Arvutimaailm tahaks tehtud selfiesid näha.

Kui laed pildi sotsiaalmeediasse, täägi ära ka @arvutimaailm