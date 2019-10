Lõpuks ometi tulevad pesumasinad, mis teavad ise, mida teha

Aina uute pesuprogrammide ja nuppude lisandumine pesumasinatesse pole enam tehnoloogiline revolutsioon, see on kasutaja kiusamine. Võimaluste lisandumine tähendab, et iga kord, kui hakkad pesu pesema, tuleb jälle meelde tuletada, milline oli see lihtsa pesuprogrammi nupukombinatsioon, millega oled harjunud pesu pesema. Eestisse jõudnud LG AI DD pesumasin aga õnneks oskab nüüd ise hinnata, millist programmi täpselt vaja ning peseb sisse pandud riided ära kõige õigemas režiimis.

Uus masin võtab tähtsad otsused vastu sinu eest, et pesu saaks pestud kiiremini, tõhusamalt ning energiasäästlikumalt.

Kui pole õrna aimugi, millist pesurežiimi valida

Uue pesumasina AI DD funktsioon on võimeline analüüsima pestavate kangaste omadusi ja valima vastavalt koostisele sobivaima režiimi, et pesu saaks pestud põhjalikult, tekstiili vastupidavust rikkumata. Kõige optimaalsemate pesurežiimide väljatöötamiseks on uue tehnoloogia loomisel kasutatud suurandmete analüüsi, milles on arvesse võetud 20 000 infokildu nii pesumasina pesutsüklite, kasutuse kui ka programmide kohta. See garanteerib puhta ja kauakestva pesu – testi kohaselt vähenes uues masinas pestud riiete kahjustumise näitaja 18 protsenti.

Uue põlvkonna pesumasinates on mõeldud ka allergikutele. Steam⁺ funktsioon aitab pesu käigus hävitada kuni 99,9% allergeenidest – näiteks tolmulestad, mis põhjustavad allergilist reaktsiooni või hingamisraskusi. Aur muudab ka pesemisprotsessi efektiivsemaks, säilitades kanga pehmuse ning vähendades selle kortsumist 30% võrra.

Neile, kellel on alati kiire

TurboWash 360 - järjekordne turunduslik nimetus uuele tehnoloogiale muudab pesutsükli lühemaks ning nüüd kulub kogu pesutsükli läbimiseks vaid 39 minutit. Samuti aitab plekkidega kiiremini võidelda 3D Multi Spray, lastes veejuga korraga nelja erinevasse suunda. Ajasäästlikust saab suurendada, kui ühendada AI DD pesumasin LG MiniWash süsteemiga, mis võimaldab pesta korraga kaks masinatäit.

AI DD pesumasinad on A+++ energiamärgisega ning masinatele kehtib 10-aastane garantii. LG AI DD pesumasinaid saab juhtida nii häälkäsklustega kui ka läbi ThinQ mobiiliäpi.

Kui see tõele vastab, et tehisintellekt oskab valida sinu eest õige pesuprogrammi, siis üle tüki aja on tõesti kodumasinate vallas üks oluline samm astutud. Targad masinad on ju kasutud, kui kasutajad nende tuhandeid funktsioone ei kasuta. Vaja on AI-d, mis nende võimaluste seast hetkel kõige vajalikuma välja valib.