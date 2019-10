DJI uus pisidroon on paljulubav

DJI tuliuus droon Mavic Mini mahub peopessa ning kaalub vaid 249g.

Tegu on nn entry level drooniga, mis hakkab asendama sparki ning on ennekõike mõeldud värsketele kasutajatele.

Tänu oma kaalule tohib sellega ilma eriloata lennata paljudes riikides, kus drooni lendamine tehtud eriti keeruliseks.

Mavic Mini on drooni maastikul küllaltki odav, makstes vaid 399€ ühe akuga ning 499 fly more combona, mis sisaldab 3 akut ning eraldi laadijat.

Laadimis hub on üks parima disainiga, oma kompaktsuse ning kasutatavuse poolest, mida oleme näinud ning saab kasutada ka akupangana.

Paljud nimetavad uut drooni hiireks, kuna on oma suuruselt keskmise, hea elu peal, hiire suurune. Mavic Mini mõõtmed on lahti pakituna 160mm (pikkus) x 202mm (laius) x 55mm (kõrgus) ning tavalisest DJI Mavicust (sh mavic 2-st) umbes poole väiksem.

Olles kaaluga alla 250g, võib sellega lennata ka USA-s ja UK-s, kus muidu droonidega lendamine tehtud väga keeruliseks, vaja lennuseadmedseadmed registreerida ning ükskõik kus lendamiseks tarvis piloodi koolitused.

Mavic 2 Zoom ja pro kaaluvad umbes 900g ning Mavic Air 400g. Näiteks Iphone 11 Pro kaalub 188g

249 grammine Mavic mini suudab tootja andmetel lennata ühe akuga kuni 30 minutit, kuid võttes arvesse, et Eestis on sügis, külm, tuul jne, on realistlik pigem arvestada 20 minutiga, mis sedavõrd väikese seadme kohta siiski väga hea number.

Mavic mini tuleb koos propelleri kaitsmetega mis kombinatsioonis GPS-i ning alumiste asukoha sensoritega võimaldab drooniga lennata võimalikult ohutult nii sise, kui välistingimustes.

Samuti tuleb uus Mini droon koos puldiga, mis näiteks Sparkil oli küllaltki kallis lisavarustus ning ilma milleta lendamine tegi drooni sisuliselt kasutuskõlbmatuks.

Mavic mini on suunatud ennekõike algajale ning ka rakendus on lihtsustatud funktsionaalsusega, õpetustega jne, mis teevad esmakordse kasutamise võimalikult valutuks.

Samas on drooni mõnevõrra kastreeritud Air-i ja täismõõdus Mavicuga võrreldes.

Puudub RAW pildistamise võimalus, maksimaalne video reziim on 2.7K 30fps (mitte 4K) ning FullHD 60fps saavutades maksimaalse bitrate on 40Mbit/s, kui kõik ülejäänud Mavicud suudavad filmida kuni 100Mbit kvaliteediga.

Sellegi poolest on Minil suur eelis Sparki ees, kuna omab 3 suunalist gimbalit nagu DJi kallimad droonid, mis võimbaldab filmida ilusa, sujuva video.

Erinevuseid nii pildi kvaliteedis kui võimekuses on teisigi, kuid nendest räägime kunagi pikemalt, kui oleme drooni ennast testida saanud.

Jänki keelset videoülevaadet saab vaadata.



Mavic mini sai testida juba esimesel õhtupoolikul droonifotograaf Kaupo Kalda, kelle miniülevaadet saab lugeda Kaupo blogist.

Esmamulje on positiivne, hea droon alustajale. See on mõeldud neile, kes tahaks drooni, mis teeb kenasid pilte ja videosid, nagu kaasaegne nutitelefon, aga ei taha kulutada palju raha, tegeleda hullumoodi töötlusega või tassida suuremaid seadmeid kaasas. Dji Mavic Mini miniülevaade - tubli algaja droon (täismõõdus...

Kasutades drooni ostmiseks all olevat linki toetad sa Arvutimaailma tegemisi ning sisu objektiivsust.

Mavic mini DJI refresh programm maksab vaid 39€, mille eest vahetatakse su droon välja õnnetuse korral.

Katab see ka veekahjustust ning avariid, olles kiirem, kui tavaline garantii. Kui droon jõuab DJI-ni pannakse uus või uuevääriline kohe teele.

Aastas asendatakse kuni 2 drooni, mis peaks olema rohkem kui küll ning välistama pahatahtliku lõhkumise.

https://click.dji.com/AApD2WKjznfboSU-57a9EA?pm=link&as=0001