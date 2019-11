17% eestlastest lülitavad kahtlase sisu allalaadimiseks arvuti turvalahendused välja

Kuidas turvaliselt alla laadida? Autoriõigusi ja privaatsust käsitleva portaali Torrent Freak andmetel on piraatfilmide allalaadimiste arv 2018. aastal märkimisväärselt kasvanud ja kasvutrend jätkub ka sel aastal, kuid paljud kasutajad ei kontrolli allikat, kust nad faili leidsid ning lülitavad koguni arvuti turvalahendused välja, kui muud moodi allalaadimine ei õnnestu.

Filmide või piraatsisu allalaadimisega kaasnevad omad riskid. Kaspersky hiljutise aruande kohaselt põhjustasid litsentseerimata tarkvara ja sisu 2018. aasta jaanuarist septembrini enam kui 5 miljonit krüptokaevurite rünnakut. See tähendab pahatahtlikke programme, mis töötati välja selleks, et võtta oma kontrolli alla kellegi arvuti ressursid ja kasutada neid krüptorahade kaevandamiseks ilma kasutaja eelneva loata.

„Tegevus, mida tavaliselt ei peeta ohtlikuks, nagu näiteks kahtlase päritoluga tarkvara allalaadimine või installimine, võib tegelikult viia selleni, mida võib nimetada viimase aasta suurimaks levinud ohuks: krüptorahade pahatahtlik kaevandamine. Risk seisneb selles, et rünnaku ohver võib nakatunud Torrentifailist saada pahatahtliku programmi,“ hoiatab Kaspersky Baltikumi piirkonna esindaja Andis Steinmanis.

Analüütik tõstab esile veel ühe riskantse tegevuse: turvalahenduste väljalülitamise. Kaspersky uuring näitas, et 17% eestlastest on oma turvarakenduse vähemalt korra välja lülitanud, et midagi alla laadida ning pooled neist teevad seda regulaarselt.

Et olla kaitstud, soovitab Kaspersky:

Jälgi oma allalaadimisi. Üks küberkurjategijate eesmärke on saada teid pahatahtlikke faile alla laadima. Ignoreerima peaks faile, mis tunduvad kahtlased või mis pärinevad mõnelt internetileheküljelt, mida ei saa usaldada;

Kasuta kindlat turvalahendust, mis tuvastab ja kõrvaldab PC-s, Macis ja mobiilseadmetes pahavara;

Uuenda operatsioonisüsteeme ja kõiki regulaarselt kasutatavaid rakendusi

Kõige enam torrentist alla laetud film on praegu "Bohemian Rapsody", Freddie Mercury elulugu jutustav biograafilise sisuga draama. Teisel kohal on samuti laulja eluloodraama "Täht on sündinud".