5 mobiiliäppi paranoilisele kasutajale

Mida teha, kui kahtlustad, et valitsus või veel hullem, keegi lähedane sinu taga nuhib?

Osav küberpätt saaks ühest turvamata mobiilist kätte liiga palju väärtuslikku infot selle seadme kasutaja kohta. Kui paljud tootjad hoolitsevad järjest rohkem selle eest, et nende seadmetes oleksid igati turvalised, mugavad ja kergemini kasutatavaid turvalahendused, siis inimeste selles vallas koolitamisega tegeletakse juba ka riiklikul tasemel. Näiteks käivitas Riigi Infosüsteemide Amet hiljuti küberturvalisuse kampaania, mille eesmärk on teadvustada ohte just vanemaealistele. Samsung tegeleb teiselt poolt sellel sügisel Õpilaste Digitaalne IQ programmi abil koolinoortele digitarkuste õpetamisega.

Mida lisaks aga teha siis, kui kahetasemeline autentimine on ammu olemas ning parooliks ülipikk suvaliste sümbolite jada?

Samsung Eesti tootekoolitaja Riho Kopso jagab viis soovitust, kuidas oma turvalisus viia kõrgeimale tasemele:

- Telegram. See on tasuta sõnumirakendus, mis olemuselt sarnane WhatsApp´iga, aga pakub kõrgemat turvalisust. Sõnumid on krüpteeritud, soovi korral saab iga vestlust eraldi lukustada ning lisada ka n-ö enesehävituse taimeri ehk mingi aja möödudes kustuvad sõnumid ise ära nagu spioonifilmis.

- CM Security AppLock. Mobiilirakendus lubab sul panna eraldi PIN-koodid kõikidele oma telefonis olevatele rakendustele või seadetele. Näiteks saab eraldi parooliga kaitsta ka oma andmesidet, WiFit või muid seadmeid.

- Samsung Knox. Samsungi seadmetesse paigaldatud turvasüsteem lubab telefonis olevaid andmeid, faile, pilte jm krüpteerida ning jaotab kogu tarkvara piltlikult öeldes osadeks, et rünnaku korral ei saaks olla ohus korraga kogu seadme sisu. Seda rakendust soovitavad ja kasutavad ka riigiasutused ise.

- Kyms. Kaval nutitelefoni rakendus näeb välja nagu tavaline kalkulaator, aga sisestades õige numbrikombinatsiooni, avab see hoopis krüpteeritud kausta, kuhu saad oma salajasi pilte ja videosid salvestada. keegi ei tea, et need seal peidus on.

- DuckDuckGo. Guugeldades jõuavad sinu otsingusõnad, otsinguajalugu ja küpsised tihti mingite kolmandate veebilehtedeni või ei tea kuhu. DuckDuckGo hoolitseb selle eest, et sinu otsingud ei salvestuks kuhugi ning keegi ei saaks kunagi teada sinu viimasest piinlikust otsingufraasist „Kuidas keeta muna?“.