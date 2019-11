Mis on online mängud ja kuidas neid mängida?

(Sisuturundus)

Online mängude algusajaks võib pidada juba 1970ndaid, kui tekkisid esimesed tekstipõhised rollimängud. Sellest ajast on aga võrgumängud tormiliselt edasi arenenud ja praeguseks on lisaks ohtra graafikaga seiklusmängudele netis ka kõikvõimalikud rolli-, tulistamis-, laua- ja kasiinomängud. Muidugi saad ka spordiennustust teha kodust tugitoolist lahkumata ning võita vastavalt oma teadmistele spordist või tänu heale õnnele, mis võib tabada igaüht.

Online mängudeks loetakse selliseid arvutimänge, mida ei pea oma arvutisse installima ja mis on võrgust saadaval. Mängu mootor asub teenusepakkuja serveris ning püsib alati värskena, jookseb alati kiirelt vastavalt serveri suuremale võimekusele ning ühendab võrgus kõik mängijad üle maailma.

Kasutaja juhib oma tegelast ja mängu arvutist hiire ja klaviatuuriga, tulemus edastatakse kasutaja arvutisse pildi ja helina.

Üks hea võimalus oma mänguoskused proovile panna on online kasiinod, mille valikus on nii kodumaiseid kui välismaiseid teenusepakkujaid. Mängude hulgast leiab nii spordiennustuse kui pokkeri, muidugi slotimängud, kus tegutsetakse virtuaalsete mänguslottidega, bingo, bridž, monopol jne. Kuid enne kui mängima hakkad, peaks teadma seda, mille järgi online mängukeskkondi valida.

Siin on kriteeriumid, mis peaksid olema määravad sulle sobiva mängukeskkonna valikul:

Usaldusväärsus - teenusepakkuja võiks omada Eesti litsentsi ja olla ülevaadetes ning hinnangutes positiivse skooriga;

Saadaolevad mängud - hea, kui valik oleks rikkalik ja saada oleks need mängud, millega oled juba harjunud. Rikkalik valik tähendab ka uusi võimalusi, et saaksid proovida seni mängimata mänge;

Tarkvara - kas tuleb oma arvutisse midagi installida, kas kood, mis brauseris jookseb, on kiire ja arvutiga hästi ühilduv? Seda peab arvestama, kui kasutad vanemat arvutit või aeglasemat netiühendust;

Tugiteenus - kuigi seda paljud ei oska tahtagi, on suur hulk online mängukeskkondi ja kasiinosid ka eestikeelse kasutajatoega;

Auhinnad ja boonused - kui mängid, tahad loomulikult ka võita. Emotsionaalselt on vastuvõetavam palju auhindu ja tihti, kuid siis võivad need auhinnad olla üsna väiksed. Mõnikord on hoopis tõenäolisem võita mõni suurem auhind keskkonnas, mis igal võimalikult juhul väikest nänni ei jaga, vaid kogub auhinnafondi suuremateks võitudeks;

Mobiilne versioon - pea pooled mängijad tahavad mängida oma nutiseadmest - tahvlist või telefonist;

Kui mängid reaalse rahaga, tuleb mängukeskkondi veelgi hoolikamalt valida. Muidugi tagavad siin suurema usaldusväärsuse Eesti litsents, eestikeelne kasutajatugi, võimalus maksta kohalike pangalinkide kaudu ja Eesti oma mängijad, kellelt saab järgi uurida, kas võidud maksti kiiresti ja probleemideta Eesti pangaarvele.

Suur trend on reaalajas kasiinod - seal on selge, et kõik toimubki just nüüd ja praegu ja ei ole kuskil enne ette programmeeritud. Kõik mängivad samal ajal samadel tingimustel ja keegi võidab. Võib-olla seekord just sina?