Amazfiti uus 24 päeva kestev kell ja kahe kaamera, 4G ja GPS-iga ülisoodne KOSPET-i nutikell järgmisse aastasse

(Sisuturundus)

Uueks aastaks tutvustame seekord uusi tooteid, mis just nüüd on välja tulnud. Kõigepealt kaks väga head nutikella, millega saad uue aasta lubadusi nutikalt trenni tehes täita ja kohe hiljem järgmises loos juba tervet hulka juhtmevabasid kõrvaklappe, mida saab samuti kasutada nii väljas jooksmas käies kui lihtsalt reisides.

2020. aasta nutikellasoovitused on siin.

Amazfit GTR Lite 47 mm - täiesti veekindel ja kestab 24 päeva

Amazfiti uus mudel GTR Lite (47 mm) on täiesti veekindel (5 atm), keraamilise korpusega ja väga pika aku tööajaga. 1,39-tolline ümmargune ekraan on värviline, 454 x 454 pikslise Retina reolutsiooniga ja Gorilla Glass 3 kriimustuskindla kattega.

Uue täpse südamesensori ja asendianduritega saab mõõta kaheksat erinevat spordiala:õues jooksmine, trenažööril jooksmine, õues jalgrattaga sõitmine, trenažööril väntamine, kõnnitrenažöör, basseinis ujumine ja võimlemine.

Nutikell tuli välja 23. detsembril ja maksab 99,6 eurot. Esimesele 1000-le ostjale lisaks ka tasuta lisarihm - silikoonist ja värviline.

Vaata lähemalt:

KOSPET Prime SE Face ID - 4G nutikell kahe kaameraga

KOSPET on ennegi oma kelladele täisvarustuse kaasa pannud, mida tavaliselt randmel ei kohta. KOSPET Prime SE sihverplaadi kõrvall on näotuvastusega "esikaamera" (2 MP) ja küljele vaatab teine, nn küljekaamera (8 MP). Aku kestab 72 tundi (ligi kolm ööpäeva) ja suur 1,6-tolline ekraan on laiem, kui tavaliselt nutikelladel. Sisseehitatud 4G sagedused on toetatud kogu maailmas ning kella mikrofoni ja kõlariga saab teha VoLTE kõnesid. Sisseehitatud navigatsioon toetab GPS-i ja GLONASS-i.

Träkkida saab üheksat erinevat spordiala, kell mõõdab muidugi ka südamerütmi, und, samme ja muud, mida tavalisedki aktiivsusmonitorid teevad. Korpus on veekindel ja vastab IP67 standardile.

Tegemist on Androidiga nutikellaga, mis jookseb Android 7.1.1 peal, seega saad sellesse paigaldada ka kõiki ühilduvaid Androidiäppe.

Hind? Võiks arvata, et nutikella eest tuleb välja käia sadu eurosid, kuid tegelikult maksab see mudel vaid 90,55 eurot.

Vaata lähemalt siit: