Canoni uus profesionaalne peegelkaamera 1D X Mark III nüüd ametlik koos tehniliste näitajatega

Kaua valmind kaunikene Canon 1D X Mark III on nüüd avalikult välja kuulutatud.

Canon avalikustas eile ametlikult oma uue lipulaeva, mis suunatud peamiselt spordi- ja loodusfotograafidele. Reaalsuses muidugi vähemalt Eestis peaks valdav osa 1D kaameratest hoopis pressi kätes olema. Hetkel tundub, et tegu on parima spordi- ja pressifotokaameraga, mis võimalik soetada.

EOS-1D X kaamerad ei ole päris kindlasti kõigile. Need on suured, rasked (ainult kere akuga juba 1,4 kg!), täiesti pommikindlad ning räigelt kallid. Kuid üks on kindel: sa saad ka seda, mille eest maksad. Need kaamerad on võimelised toimima kõikjal alates troopilistest vihmametsadest kuni arktilise kliimani, pakkudes eeskujulikku foto- ja videokvaliteeti kaks-ühes.

Uuel Canon 1D X Mark III kaameral on uus DIGIC X protsessor 20,1-megapiksline sensor. Peamised märksõnad on 20 fps autofookusega Live view ehk LCD ekraani pealt nii elektroolilise kui füüsilise katikuga.Võimaldab nii silma- kui näotuvastusega teravustamist. 16 kaadrit sekundis optilise pildiotsijaga, peegli lagina saatel, samuti nägu ja silma automaatrežiimides eelistades.

Kaamera ISO võimekus on viidud ISO 50 Kuni ISO 819 200; 1D X Mark II oli ISO 100 – 409600.

Parem ISO võimekus võib tähendada mida iganes. Kuid Canon EOS-1D X Mark II puhul on peetud maksimaalseks umbes 10 000, seega võiks eeldada vähemalt kahekordset paranemist.

Tegu on esimene proffessionaalse kaameraga, mis suudab salvestada ka suure efektiivsusega HEIF faile. HEVC koodekile tuginedes suudab kaamera salvestada 10-bitise infoga faile, mis on suuruselt JPEG-i sarnased. Sama formaati kasutab ka viimane iPhone.

RAW formaat on 12 bitti ning seal on siiski natukene rohkem infot, kuid paratamatuseks on ka RAW formaadile omased üüratud failid.

CF ja CFast kaartidest on loobutud ning asendatud kahe CFexpress mälukaardiga, mis on oma olemuselt üle kolme korra kiiremad kui CFast ning võimaldavad kaameral pildistada järjest üle 1000 RAW pildi (Mark II oli 170 kaadrit, Sony A9 - 241 kaadrit).

Mälukaartidel on üldiselt väikene hinnavahe, kuid paistab, et eriliist võitu või kaotust ei ole peale kiiruse uuema standardi kasuks.

Ühe 128GB kaardi hind on umbes 250 €

Videomeestele

Kaamera teeb 1080p videot kuni 120fps.

Kaamera toetab 5,5K (5,472 x 2,286) kuni 60 fps RAW 12-bit sisemist salvestust, andmemahuga 2600 Mbps, mis on ilmselgelt Canoni omanäolistest (mitte cinema) kaameratest esimene ja ainus. Kuid peamine on siiski rõhk 12-bit RAW 4K sisesel salvestusel.

Toetatud on Canoni Cinema Log Gamma Log profiilid ning salvestamine 10-bit HEVC/H.265 failina või MP4 failina kiiremaks toimetamiseks. Kaameral ei ole sensori stabiliseerimist, vaid elektrooniline, adapteeritud EOS C500 Mark II kinokaamerast.

EOS-1D X Mark III kaameral on hetkel parim video autofookus, Dual Pixel CMOS AF on toetatud ka 4K ning RAW salvestuse korral. Kuid see ei tööta 50/60 fps puhul, välja arvatud 4K cropitud versiooni puhul.

Ühenduvus

Arvestades 1D sihtrühma, on kiire piltide edastus sama oluline, kui nende kiire jäädvustamine. Kaameral on säilinud pordid ühendumiseks ning üle Wifi töötab ka FTP serverina.

Sisseehitatud GPS võimaldab eristada oma pilte piirkondade järgi. Lisaks saadaval lisasaatja WFT-E9, mis veelgi pikema distantsi pealt kiiret andmesidet pakub.

Ehitus

Kaamera on äravahetamiseni sarnane eelkäijaga ning kere on sama pommikindel, kui eelmine. Tõenäoliselt peaks vastu tuumasõja, kasutatav enesekaitsevahendina ning hiljem saad sama kaameraga jäädvustada oma ründaja.

Nuppudel on nüüd helendamisfunktsioon, mis aitab neid ka pimedas tuvastada ning uuendatud on AF-ON nuppu, mis nüüd toimib mahtuvustuntliku sensorina fookuspunkti oluliselt kiiremaks liigutamiseks.



Aku

Kaamera kasutab samasid akusid, mis EOS-1D X Mark II, mis teeb uuendamise eriti mugavaks, kuid peamine on aku kestvuse oluline pikenemine.

Aku Optilise pildiotsija kaudu

EOS-1D X Mark II -1210 pilti

EOS-1D X Mark III - 2850 pilti

LCD Ekraaniga vaadates

EOS-1D X Mark II 260 pilti

EOS-1D X Mark III - 610 pilti

Kaamera saab olema müügis alates veebruarist 2020 ning soovitustlik hind koos 64 GB CFexpress kaardi ja kaardilugejaga saab olema 8100 € (sh KM).

Rohkem informatsiooni leiad Canoni lehelt ning Canoni uudiste lehelt.

Kaamera kohta esmamuljed leiad ka Youtube´ist: