DJI Phantom 4 Pro V2.0 on taas tootmises ja saadaval, võrdleme Mavic 2 Pro-ga

Üsna pikalt oli Phantom 2 pro V2.0 droon tootmisest maas, mis tähendas, et isegi varuosi ei olnud normaalse ajaga saada.

2020 algusest on Phantom 2 taas tootmises ning ostetav läbi DJI lehe, kui kohalike edasimüüjate.

Phantom 2 Pro V2.0 loetakse DJI üheks õnnestumaks drooniks mis positsioneerib ennast proffi-drooni Inspire ja Mavic 2 vahele ning on kõrgelt hinnatud professionaalide poolt.

Inspirega on vahe üsna selge, kuid pannes kõrvuti Mavic 2 pro ja Phantom 2 Pro, ei paista esimesel vaatlusel Phantom 2 just liiga palju silma, peale selle, et on oluliselt suurem kui Mavic.

Kuid detailidesse süvenedes saab selgeks, et mõlema kasuks räägivad päris mitmed nüansid.

Esimene on 4K video, mida Phantom suudab teha 60 kaadrit sekundis, mis võimaldab videot ligi 2.5x aeglustada.

Phantom suudab salvestada suurema resolutsiooniga 4K videot, mis professionaalidele tihti piisavaks põhjuseks suurema drooni kasuks otsustamisel.

C4K / DCI: 4096 x 2160 VS Mavic 2 4K: 3840 x 1260.

Samuti on osad öelnud, et Phantomi video on teravam, kui Mavicul. Paberi peal see välja ei paista, kuid töö käigus küll.

Eks vandenõuteoreetikutel ole omad mõtted, kuid optika taha see vaevalt jääb. Kõige tõenäolisemalt on selle põhjuseks riistvaralised piirangud, olgu selleks väikese drooni üle kuumenemine või nõrgem protsessor, mis ei suuda sellist andmemahtu täielikult töötleda.

Kontrastiks on Mavic 2 värvid 10 bitti, kui Phantomil on 8bit, mis tähendab, et värviinfot on rohkem ning kannatab rohkem kruttida.

Mavic 2 omab ainult elektroonilist katikut, mis seisvate objektide puhul ei ole probleem, kuid liikuvate subjektide puhul on mehaaniline katik väga oluline.

Lisaks on Phantomil Globaalne katik, mis suudab terve sensori ulatuses kõik pixlid korraga salvestada (Mavic 2 salvestab rida realt)

Antud funktsioon tava lendajale ei olegi niivõrd määrav, kui neile, kes mingeid piirkondi kaardistavad.

Kuna Droon teeb kaardistamise ajal pilte lendamise pealt, mille puhul Mavic 2 Rolling shutter jätab pildid udused ning kaardi täpsus kannatab.

Phantom on töö drooniks parem.

Mavic 2 on varustatud paljude lennurežiimidega, mida Phantom 4 Pro-s ei ole.

Olgugi, et kõik need režiimid on olemas, ei ole Mavicul ATTI režiimi (GPS välja lülitatud).

Tavakasutajale on see mõistlik, kuna Droon keeldub lendamast, kui GPS ühendust ei ole, samas kehva GPS ühenduse korral või siseruumides teeb see drooni kasutamise väga ettearvamatuks, mida Professionaalid endale lubada ei saa.

Samas Mavic 2 sensorid kaitsevad seda kokkupõrgete eest ning algajale juhile on automaatrežiimid kõvasti abiks.

Osad professionaalid isegi väidavad, et suudavad GPS välja lülitatult saada sujuvamaid kaadreid.

Mavicut on võimalik häkkida, et sellele saada ATTI režiim, kuid meie arvates võiks see olla enesest mõistetav kõigil droonidel mille nimes „Pro“

Meie ei ole sellest kunagi puudust tundnud.

Parker Walbeck Tegi Youtubes Mavic 2 pro VS Phantom 4 võrdlus ülevaade.

Kokkuvõtteks

Pildistamiseks on Kõige parem valik Mavic 2 Pro.

Selle värviprofiilid ning väga hea gimbal suudavad kaamera hoida stabiilsena ka sekundilise säriajaga.

Kinnisvaraks Mavic 2 Zoom

4X zoom annab natukene rohkem paindlikust ning Pro pildi teravuse vahet antud situatsioonis vaevalt keegi märkab.

Samuti on ligi 250€ hinnasääst märkimisväärne.

Vana Mavicut väga ei soovitaks, olgugi, et see on veelgi odavam. (Mavic Pro 799€)

Kaardistamiseks Phantom 4 Pro V2.0

Vähemalt seni, kuni pole Phantom 5 vms väljas, on Phantom 4 Go to droon suurte pindade kaardistamiseks.

Selle 20MP kaamera, globaalne katik ning suhteliselt madal hind, võrreldest teiste lahendustega teeb sellest ideaalse valiku.

Kui tahta Veel paremat, siis on võimalik osta ka Phantom 4 RTK, kuid selle hinnaklass on juba midagi muud. (~5500€)

Professionaalne video Phantom 4 Pro V2.0

Kui soovid kõrgema kvaliteediga 4K videot, siis Phantom on õige valik.

Maailmarändur ja pühapäeva piloot Mavic 2 Pro.

Värviprofiilid, kergem kaal ja kompaktsus teevad Mavic 2-st parima kaasaskantava drooni.

Eestis on suurimad DJI müüjad Droon.ee, Prokaamera ning Photopoint.

NB Kasutades artiklis olevaid linke saab Arvutimaailm sinu ostu korral väikese %, mis toetab meie tegevust ning võimaldab teha rohkem erapooletut sisu.

Oleme väga tänulikud, kui ostad kasutades artikli linke.