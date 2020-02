Sony World Photography Awards 2020 - Eesti rahvusliku auhinna võitja on Kristiina Tammik

World Photography Organisation ja Sony kuulutavad rõõmuga välja fotokonkursi Sony World Photography Awards 2020 Eesti rahvusliku fotoauhinna võitja, kelleks on Kristiina Tammik.

National Awards (Rahvusliku fotoauhind) on programm, mis on käivitatud World Photography Organisationi ja Sony poolt selleks, et toetada kohalikke fotograafide kogukondasid 63 erinevas riigis üle terve maailma.

Programmi käigus auhinnatakse igast riigist ühte fotograafi tema ühe töö põhjal ning see pakub võitjatele ka võimaluse esitleda oma tööd globaalsele publikule kuulsal World Photography Awards 2020 näitusel Londonis Somerset House’is 17. aprillist kuni 4. maini 2020.



Kristiina Tammik, Eesti

Kristiina Tammiku töö The Look/Kontakt, millega ta osales fotokonkursil avatud kategoorias Natural World, hääletati anonüümselt parimaks konkursi žürii poolt. Oma töö kohta ütleb fotokunstnik järgmist: „Võitsin pildiga, mis kuulub minu esimesse isikliku fotoprojekti Töökoerad tööd tehes. Ühtlasi oli tegemist ka minu esimese osalemisega rahvusvahelisel konkursil, tundub, et peaks seda rohkem tegema.“

Kristiina jahikoera seeriat näeb K.Tammiku Facebooki lehel. Samuti tasub Kristiina Facebookil silma peal hoida, kuna tegu on käimasoleva projektiga ning sinna ilmub aina uusi töökoerte seeriaid.



Alessandra Meniconzi, Sveits

Oma edu Eesti rahvusliku auhinna võitjana põhjendab Kristiina Tammik sellega, et on suutnud ühendada oma kaks tõelist kirge – koerad ja fotograafia: „Olen (tõu)koertega tegelenud süvitsi juba üle 15 aasta ning fotograafiaga alustades oli loomulik, et ühendan enda kaks hobi. Nüüdseks on fotograafiast minu jaoks välja kasvanud väga suur kirg ja hobi, mis aitab mul end maandada. Jumaldan töötamist koos koertega, sest just koerad on need loomad, keda pole hetkel veel suutnud robotid asendada. Koera suur töötahe, kontakt omanikuga ja tema võrratud meeled on imekspandavad. Koer annab endast alati maksimumi.



F. Uyar, Türgi

Maailmas on ca 400 erinevat tõugu, mis igaüks on aretatud mingi teatud töö tegemise jaoks. Kuna tänases linnastunud ühiskonnas on enamus tõuge jäänud sisuliselt „töötuks“, siis loogiline on, et need muidu aktiivsed ja töötahet täis koerad on destruktiivsed. Õnnelik koer on see, kes saab teha enda loomupärast tööd - karjakoer soovib karja ajada, jahikoer soovib jahimehega jahil käia jne. Minu seeria eesmärk ongi tunnustada erinevaid tõugusid ja koeri ning muidugi nende omanikke või koerajuhte, kes lasevad ka täna teha koertel neid töid, milleks nad algupäraselt aretatud olid.“



Jeroen Adema & Tryntsje Nauta, Holland

Sony World Photography Awards 2020 fotokonkursile esitati üle 345 000 töö ja neist 190 000 osalesid just avatud kategoorias, mille seast National Award võitjad välja valitigi. See on seni suurim number osalejaid läbi aegade.



Jose Luis Ruiz Jimenez, Hispaania

National Award võiduga kaasneva auhinna (Sony A7 III kaamera ja 28-70mm objektiiv) kohta ütleb Kristiina Tammik, et selline fotovarustus sobib ideaalselt tema suunaga tegelejatele. Eriti kasulik on looma silma reaalajas trackimise võimalus (Animal Eye AF), kuna ta tavaliselt pildistabki just vabas õhus liikuvat looma.