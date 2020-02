Smart-ID kasutajaks saab nüüd biomeetria vahendusel

SK ID Solutions lõi Smart-ID jaoks uue biomeetrilise registreerimisviisi, mis aitab neil, kellel pole muid elektroonilisi autentimisvahendeid, luua Smart-ID ilma pangakontorit külastamata. Selle tulemusel saavad kasutajad turvalise elektroonilise identiteedi lahenduse, mis lubab neil end autentida ja anda käsitsi kirjutatud allkirjadega samaväärseid elektroonilisi allkirju.

Kui siiani sai Smart-ID registreerida kas füüsilise tuvastamisega pangakontoris, Mobiil-IDga ja ID-kaardiga, siis nüüd on SK ID Solutions lisanud veel ühe võimaluse – biomeetrilise identiteedi kontrollimise. Uus identifitseerimismeetod on läbinud rahvusvahelise auditi ning selle on heaks kiitnud Riigi Infosüsteemi Amet.

Uus lahendus konto loomiseks on innovaatiline mitmel põhjusel. Esiteks on kogu biomeetrilise isikutuvastuse protsess täielikult automatiseeritud ning see on hinnatud vähemalt samaväärseks füüsilise isikutuvastusega. Teiseks võtab tänu biomeetrilise identiteedi kontrollimise protsessi täielikule automatiseeritusele Smart-ID registreerimine kõigest paar minutit.

"Järgmiste kuude jooksul peavad kümned tuhanded inimesed uuendama oma kolmeaastaseks saavat Smart-ID kontot. Tänu uuele biomeetrilisele isikutuvastusele saab seda nüüd teha ka ainult biomeetrilise passiga ehk isegi siis, kui teistele isikutuvastusvahenditele pole ligipääsu või kui pole võimalik minna pangakontorisse. See on hea uudis ka enam kui miljonile Smart-ID kasutajatele Lätis ja Leedus, kes saavad oma Smart-ID Basic konto kõigest paari minutiga muuta kvalifitseeritud allkirja andmise vahendiks,” ütles SK ID Solutionsi juht Kalev Pihl.

Pihla sõnul avalikustas SK uue registreerimismeetodi eile pärastlõunal ja kõik Smart-ID kasutajad on oodatud seda proovima: „Biomeetriline isikutuvastus on Smart-ID kontekstis täiesti uus lahendus ja nii võib juhtuda, et mõned asjad ei toimi praegu veel nii sujuvalt kui peaks. Parendame teenust pidevalt ja seepärast oleme tänulikud kasutajate igakülgse tagasiside eest.“

Smart-ID teenuse uus täiendus valmis mitme rahvusvahelise ettevõtte koostöö tulemusena. Lisaks SK ID Solutionsile olid kaasatud InnoValor Hollandist, iProov Suurbritanniast ja seda kõike hindas TÜV Informationstechnik GmbH Saksamaalt.

„Uus teenus ühendab nutitelefonide ning biomeetriliste isikutunnistuste elektroonilise kasutuse ning võimaldab pakkuda mugavat ja sealjuures turvalist lahendust kasutajale. NFC abil saame eemalt tuvastada isikut tõendava dokumendi autentsuse sama usalduslikul tasemel, mis on vajalik kvalifitseeritud allkirjade jaoks. Lisaks võimaldab biomeetrilise passi kiibil olev kõrge eraldusvõimega foto turvalist näotuvastust,“ ütles InnoValori juht Maarten Wegdam.

„Oleme läbinud tõenäoliselt ühe maailma kõige nõudlikuma vastavushindamise protsessi ja oleme sertifitseeritud vastavaks Euroopa elektrooniliste allkirjade ja infrastruktuuri standardile EN 319-401. Lisaks on esmakordselt tunnistatud Euroopa Liidu eIDAS määrusele vastavaks lahendus, mis ühendab pilvetehnoloogia, masinõppe ja biomeetria ning mida pakub iProov,“ ütles iProovi asutaja ja tegevjuht Andrew Bud.

„Kui väiksed tehnoloogiaettevõtted teevad omavahel koostööd ja ühise eesmärgi nimel oma tehnoloogiatega panustavad, võib tulemuseks olla väga suur innovatsioon. Nii ka seekord – panime kolme ettevõtte nutikad lahendused ühte teenusesse kokku ja lõime unikaalse biomeetrilise isikutuvastuse,“ ütles Pihl.

Biomeetriliseks isikutuvastuseks peab inimene olema varasemalt kasutanud Smart-ID-d, tema seadmesse peab olema paigaldatud kõige uuem Smart-ID äpp, tal peab olema töötava kaameraga ja NFC-toega nutitelefon ning biomeetriline pass. Kui need tingimused on täidetud, võib seitsmest lihtsast sammust koosnev ja mõned minutid aega võttev biomeetriline tuvastusprotsess alata.

SK ID Solutions tutvustas Smart-ID lahendust esmakordselt 2017. aastal. Kui esimese 18 kuuga hakkas Smart-ID-d kasutama miljon inimest, siis kolm aastat hiljem on selle kasutusele võtnud juba rohkem kui kakssada e-teenust ja 2,6 miljonit inimest, kes teevad igas kuus üle 50 miljoni tehingu.