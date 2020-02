Näpunäited: kuidas valida mobiiltelefoni?

(Sisuturundus)

Vajad nutitelefoni ja vajad seda kohe praegu? Võib-olla on see sinu esimene telefon, võib-olla soovid lihtsalt vaheldust või äkki kukutasid endise hoopis põrandale katki? Vahet ei olegi. Valik on suur, seega otsuse lihtsustamiseks teeme ülevaate, kuidas valida sobiv mobiiltelefon.

Räägime põhilistest omadustest, mida peaksid uue telefoni valimisel silmas pidama, et kasutajamugavus oleks garanteeritud.

Vali meelepärane operatsioonisüsteem

Tänapäeval on kaks operatsioonisüsteemi, mille vahel valida: Android ja iOS. Mõlemad on hõlpsasti kasutatavad ja toetavad enamikke rakendusi. Android pakub laiemat valikut seadmeid erinevas hinnaklassis, samuti Google´i suurepärast teenuste ja rakenduste komplekti. iOS boonuseks on aga juurdepääsetavam kasutajakogemus, see on turvalisem ja rakenduste kvaliteet on pisut parem.

Hinda kaamera võimekust



Foto: Shutterstock.com

Ehkki kaasaegne mobiiltelefon konkureerib juba ammu fotokaameraga, varieerub tegelik pildikvaliteet mudelite vahel üsna palju. Parim viis kaamera kvaliteedi mõõtmiseks on otsida veebist konkreetse mudeliga tehtud näidispilte või ise kaamerat katsetada. Kuigi tootjad reklaamivad sageli megapikslite arvu, on märksõnad nagu ISO, jõudlus hämaras, heledus ja müra vähendamine sama olulised.

Enamik tänapäevaseid nutitelefone on varustatud mitte ühe, vaid mitme esi- ja tagakaameraga. iPhone'id on tuntud oma kvaliteetse kaamera riistvara / tarkvara poolest.

Kalkuleeri piisav salvestusruum

Telefoni salvestusruum mõõdab, kui palju faile (fotosid, videoid, rakendusi) see korraga salvestada suudab. Salvestusruum mõjutab tugevalt nutitelefoni hinda, seega kaalu enne valiku tegemist, kui palju ruumi tõenäoliselt vajad.

16 GB mahutab hinnanguliselt umbes 10 000 pilti või 4000 lugu, kuid pea meeles, et mobiiltelefon peab mahutama ka kõik allalaaditud rakendused. Mõned Androidi telefonid toetavad microSD-kaardi lisamisega salvestusruumi laiendamist. iPhone seda võimalust ei paku.

Vali optimaalne ekraani suurus

Ekraani suurust mõõdetakse diagonaalselt. Lõppkokkuvõttes on ekraani suurus eelistus. Väiksema ekraaniga telefonid on käepärasemad ja mahuvad paremini taskusse ning on sageli odavamad. Suuremad ekraanid pakuvad aga detailsemat kuva. Näiteks iPhone valikus on kompaktsed SE mudelid ja eriti suure ekraaniga Plus versioonid – valik on sinu!

Tänapäeval on mobiiltelefon puhtalt eelistuste küsimus – ei ole enam kehva telefoni, on paremad või veel paremad valikud. 1a nutipoes on esindatud kõigi juhtivate tootjate lipulaevad, lihtsalt tule ja vali välja!