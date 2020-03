ADM Cloudtech valiti Amazoni avaliku sektori partnerprogrammi

Amazoni pilveteenus AWS valis ADM Cloudtechi oma Avaliku Sektori Partnerprogrammi, mis on järgmine etapp Cloudtechi strateegilises plaanis pakkuda aina laiapõhjalisemaid teenuseid Eesti, Suurbritannia, Saksamaa ja teiste ELi riikide avalikule sektorile.

AWSi Avaliku Sektori Partnerprogramm koondab olemasolevaid Amazoni partnereid, kellel on praktilisi kogemusi valitsus-, hariduse- ja mittetulundussektori klientidele teenuste pakkumisel.

ADM Cloudtechi juhi Klemens Arro sõnul tagab Cloudtechi kuulumine AWSi Avaliku Sektori Partnerprogrammi parima võimaliku nähtavuse selle sektori organisatsioonidele: „Meie jaoks on programmiga liitumine kindlasti suur tunnustus, kuid ka strateegiliselt vajalik positsiooni kindlustamiseks Eesti, Suurbritannia ja Saksamaa avaliku sektori klientide silmis. Tänu programmi kuulumisele saame pakkuda veelgi paremini skaleeritavaid ja kuluefektiivsemaid AWSil põhinevaid lahendusi. See on oluline ennekõike meie suurtele klientidele nagu näiteks Amnesty International, Suurbritannia pakendiringluse märgisüsteemi haldavale organisatsioonile On-Pack Recycling Label ning Inglismaa riikliku ja suurima tervishoiuteenuste osutaja National Health Services võrgustikku kuuluvatele organisatsioonidele. Lisaks pakub Amazon programmis osalevatele ettevõtetele erinevaid tugiteenuseid, mis lihtsustavad nii järgmistele turgudele sisenemist kui ka uute teenuste väljatöötamist.“

Arro sõnul annab AWSi Avaliku Sektori Partnerprogrammi kuulumine ADM Cloudtechile õiguse esindada klienti mitte ainult kui haldusteenusepakkuja, vaid ka juriidiliselt AWS teenuseid edasi müüa: „See on märkimisväärne muutus meie Eesti ja Euroopa klientide jaoks, sest nüüd pole neil enam vaja sõlmida eraldi lepingut Amazoniga, vaid nad saavad maailma suurima pilveettevõtte teenuseid tellida otse kohaliku ettevõtte käest. Eriti oluline on see avaliku sektori jaoks, sest erinevatest lepingutest tulenevat bürokraatiat on oluliselt vähem.“

Lisaks sellele kasutavad partnerprogrammi kuuluvad organisatsioonid spetsiaalset märgist, nad saavad osa AWSi arendusmeeskonna pakutavatest teenustest, samuti tuge riigihangetel osalemiseks ning ligipääsu avaliku sektori müügimeeskonna tugiteenustele.

AWS Avaliku Sektori Partnerprogramm loodi aastal 2016 ja sinna kuulub vähem kui 1000 IT-ettevõtet üle maailma.