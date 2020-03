Tervisetooted: kõik vajalik, mida on praegu igas majapidamises tarvis

(Sisuturundus)

Gearbestis on äri praegu as usual ja kõik töötajad on tagasi oma igapäevaste tegevuste juures, pikk puhkus koroonaviiruse leviku ärahoidmiseks on läbi ja kaubad liiguvad. Selleks, et vältida grippi ja muid pisikuid, on kokku pandud nimekiri vajalikest asjadest, mida võib igas majapidamises vaja minna.

Kõik tervisekaitsevahendid ja kodustöötamiseks vajalikud asjad leiad sellest uuest portaalist, kus paljud tooted on ka soodushindadega:



Alustades näomaskidest, mida on jälle saada kuni kätepesudosaatoriteni, mis aitavad kontaktivabalt vedelseepi võtta.



Lisaks näomaskidele on vajalikud ka termomeetrid - kontaktivabad ja hetkega tulemust näitavad. Näiteks selline:



See seebidosaator töötab aga patareiga ja reageerib infrapunasensoriga, kui käed alla paned, on täielikult kontaktivaba:



Bakterid levivad ka siseruumi õhu kaudu. Selle puhastamiseks sobib nutika kodu õhupuhasti, mida saab üle WiFi juhtida ka häälkäsklustega. HEPA meditsiiniline filter tapab 99,97 protsenti kõigist bakteritest:



Kuna paljudes kohtades soovitatakse ühistransporti vältida, siis on mugav juba praegu liikuda oma isikliku elektritõuksiga, mis saabub Euroopa laost viie päevaga: