Huawei uus tehnikaime: millega rabavad P40 seeria lipulaevad?

(Sisuturundus)

Äsja müügile jõudnud Huawei P40 seeria nutitelefonidel on silmipimestavad omadused ja uuendatud AppGallery rakenduste platvorm. AppGallery on suuruselt kolmas äpipood maailmas, kust leiab suure valiku globaalseid ja kohalikke rakendusi. Ka mõnele puuduvale äpile on lahendus olemas, näiteks Facebooki ja WhatsAppi saab mugavalt alla laadida ametlikelt veebilehtedelt.

P40 seeria lipulaevad on ühed kauaoodatumad tehnikaimed, mis nüüdsest Eesti poelettidel olemas. Äsjased testitulemused nimetasid Pro mudelit ülekaalukalt maailma parima kaameraga nutitelefoniks maailmas. Sellel on tipptasemel, praeguseks hetkeks ületamatute omadustega Leica nelikkaamera ning samuti maksimumpunktide vääriline esikaamera professionaalsete selfide jaoks.

Huawei koolitusjuhi Jekaterina Mishina sõnul sisaldavad kõik P40 seeria mudelid jätkuvalt Androidi operatsioonisüsteemi, kuid äpipood on vahetatud uuendusliku, Huawei enda loodud AppGallery vastu, kus on esindatud just nendes telefonides kõige paremini toimivad, populaarseimad rakendused.

Globaalsetest rakendustest on AppGallery’s esindatud näiteks TikTok, Snapchat, Deezer, Viber, Telegram, Booking.com jne. Facebooki ja WhatsAppi saab Huawei telefoni laadida hõlpsalt läbi nende ametliku kodulehe. „Kohalike äppide valikust leiab LHV, RIA DigiDoci, Yandexi, erinevade meediaväljaannete ja teleoperaatorite rakendused. Loodame käesoleva kvartali jooksul teha suuri samme teiste igapäevaselt oluliste kohalike rakenduste lisamiseks,“ ütles Huawei koolitusjuht Jekaterina Mishina.

Praeguseks hetkeks on platvorm saadaval enam kui 170 riigis ja igakuiselt kasutab teenust üle maailma ligi 400 miljonit kasutajat, kelle päralt on tänaseks üle 55 000 äpi.

Lisaks AppGallery platvormile on mitu teist võimalust rakenduste toomiseks telefoni. Äppe saab alla laadida ametlikelt veebilehtedelt, kasutada Quick Apps süsteemi või uut Phone Clone’i lahendust enda andmete liigutamiseks eelmisest telefonist.

„Huawei Phone Clone võimaldab kiiresti ja mugavalt vana telefoni sisu uude üle tõsta. Andmed viiakse WiFi vahendusel, ilma mobiilset andmesidet kasutamata vanast telefonist otse uude seadmesse. Protsess on uskumatult kiire, muutes telefonivahetuse palju lihtsamaks ja mugavamaks,“ sõnas Jekaterina Mishina.

Lisaks võimaldab Huawei Phone Clone kasutajatel valida, milliseid rakendusi ja andmeid nad uude telefoni edastada tahavad, selle asemel, et valimatult tervet seadet kloonida. See säästab aega ja vähendab kasutatud mälumahtu. „Rakenduse abil saab andmeid liigutada ülikiirelt, 1 GB minutis ning see toimub äärmiselt turvaliselt. Tagavarakoopiat andmetest ei säilitata pilves ega kõvakettal,“ ütles Huawei koolitusjuht.

P40 Pro pretsedenditu disain ja jõudlus

Huawei P40 Pro-l on silmapaistev disain, neljakurviline Overflow displei ja läikiv või matt tagakorpus. Eestis on värvivalikust müügil klassikaline must ja jäävalge ning mattpinnaga hõbedane härmatis.

P40 ja P40 Pro muljetavaldava jõudluse tagab Kirin 990 5G kiibistik, mis pakub integreeritud 5G ühenduvust kõige ulatuslikuma 5G riba toega, võimekat tehisintellekti ja kõigi selle seeria eelkäijaid ületavat esmaklassilist energiatõhusust.

P40 Pro tagab nauditava mängukogemuse ka kõige kogenenumatele telefonimängude fännidele. Telefoni uuenduslik ja võimas protsessor ning kuulikindel graafiline jõudlus toob igast mängust parima välja – siiski 90 kaadrit sekundis. Leia AppGallery’st meelepärane telefonimäng ja pane P40 Pro proovile.

Kui telefoni 4200mAh aku peale pildistamist ja mängimist üks hetk tühjaks saab, siis tuleb appi Huawei SuperCharge kiirlaadija, mis laeb aku täis vaid xx minutiga.

Rohkem infot Huawei seadmete ja AppGallery kohta leiab meie foorumist.

Huawei teeninduskampaania

Seoses koroonaviiruse levikuga on Huawei teeninduspartner loonud spetsiaalse seadmete hooldussüsteemi. See sisaldab: ukselt-uksele teenust, garantii pikenemist kolme kuu võrra, seadme desinfitseerimist pärast hooldust. Teenus kehtib kõikidele Huawei telefonidele.

*Kui karantiiniolukord kestab pikendatud garantiist kauem, pikendatakse garantiid automaatselt veel kolme kuu võrra.

Viis asja, mida peaksid teadma uute Huawei seadmete kohta

Äsja ilmavalgust näinud ning lähinädalatel müügile jõudvad Huawei seadmed on läbinud mitmeid muudatusi, mille ümber on ringelnud lugematul hulgal müüte. Lisaks imetabastele kaameraomaduste ja tipptasemel tehnoloogiatele on telefonides ka uuendatud mitmekülgne rakenduste platvorm.

Kõik uued Huawei telefonid tulevad koos eelinstallitud AppGallery’ga

Huawei on teatanud, et kõik järgnevad telefonid, eesotsas P40, P40 lite’i ja P40 Pro’ga, tulevad juba tehases paigaldatud AppGallery rakenduste platvormiga. AppGallery on Huawei enda äpipood, mis tugineb Huawei Mobile Services (HMS) lahendustel, kus kasutajad saavad oma telefonide jaoks rakendusi otsida, alla laadida, hallata ja jagada.

Globaalsed rakendused on ligipääsetavad

AppGallery on saadaval enam kui 170 riigis ja igakuiselt kasutab teenust üle maailma ligi 400 miljonit kasutajat, kelle päralt on tänaseks üle 45 000 äpi. Huawei suurendab pidevalt AppGallery rakenduste valikut, mis hõlmab ülemaailmselt tuntud äppe ja vajalikke kohalikke rakendusi. Näiteks TikTok, Amazon, Booking.com, RIA DigiDoc, LHV, Pargi.ee ja mitmed ajalehed.

Kui kasutaja ei leia AppGallery’st mõnda vajalikku rakendust, saab sellest Huaweile teada anda ning rakenduse lisandumisel saadetakse teavitus. AppGallerys on saadaval ka kolmandate osapoolte äpid, mille alla laadimine ei erine kuidagi tavapärasest. Näiteks AppGallery’ga P40 lite telefoni saab kõiki soovitud rakendusi lihtsate nippidega installida.

Andmete ülekandmine on lihtsam kui kunagi varem

Phone Clone on Huawei ametlik süsteem andmete edastamiseks mobiiltelefonide vahel. Phone Clone’i abil saab vanast telefonist uude edastada kogu andmestiku olenemata sellest, kas tegemist on Androidi või iOS’iga.

Uutel seadmetel, nagu P40 lite on Phone Clone juba eelinstallitud ja valmis kasutamiseks. Enne andmeedastuse alustamist peavad mõlemad seadmed olema ühendatud samasse WiFi-võrku. Seejärel saab valida info, mida soovitakse vanast seadmest uude üle kanda.

Arendajate hulk kasvab iga päevaga

Tänaseks on Huawei tarkvaraarendusportaali HUAWEI Developer registreerunud rohkem kui 560 000 arendajat, tehes sellest dünaamilise kogukonna, mis on valmis koostööks ja konkurentsiks. Uue platvormi elavdamiseks algatas Huawei programmi Shining Star ning 2019. aasta augustis teatas ettevõte, et toetab programmi arendajate ergutamiseks miljardi dollariga. Selle põhjal võib eeldada, et 2020. aastal laieneb AppGallery jõudsalt.

Turvalisus ja privaatsus, kuidas Huawei AppGallery’le selle tagab?

AppGallery platvorm on ehitatud kõrgeima turvalisustasemega, et kaitsta kasutajate tundlikke andmeid ja privaatsust. Isikuandmeid väljaspool seadet ei töödelda ja kasutajal on nende üle täielik kontroll. EMUI annab võimaluse kõiki seadmele antavaid lubasid hallata.

Huawei AppGallery’l on täistsükliline turvasüsteem, mis hõlmab äpi arendaja pärisnime kinnitamist, neljaastmelist ülevaatusprotsessi, allalaadimise ja installimise kaitset ning rakenduse turvalist töömehhanismi. Lisaks kasutab AppGallery rakenduste reitingusüsteemi.

Huawei mobiilsideteenused (HMS) on loonud kolm piirkondlikku keskust ja 15 andmekeskust kogu maailmas. Kõik kasutajaandmed on anonüümsed ja neid hoitakse lokaalselt vastavalt iga kasutaja piirkonnale. Huawei on ühtlasi teada andnud, et AppGallery piirab ka tõhusalt klikifarmide tegevust ja võltstagasisidet, samuti pakub see kasutajatele võimalust AppGallerys reklaamide keelamiseks, et pakkuda segavate faktoriteta kogemust.