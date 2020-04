Kevad ja eriolukord on õngitsemiste tipphooaeg: ettevaatust domeenipettustega!

Kuna eriolukorras on üle maailma paljudel firmadel rabistamist e-äridega, siis mõjub kindlasti ehmatavalt, kui kõige selle segaduse keskel saadetakse hoiatus domeeni aegumise ja maksmistähtaja kiire saabumise kohta. Tegelikult võib see olla aga petukiri, et välja meelitada nii raha, krediitkaardiandmeid kui ka domeeniligipääsu.

Avapildil olev domeenipettus on üsna lihtsakoeline, kuid kiirustades saab selle õnge minna küll. Antakse teada, et sinu domeen aegub lähiajal, antakse ka suur punane nupp, kust kohe maksta saab ning tasu .com domeeni eest võetakse ikka korralikult, 86 dollarit aastas. Seda on .com domeeni eest on ligi kümme korda rohkem, kui tavaline aastamaks. Maksmise leht on tehtud pealtnäha tuttavaks: www.sinudomeen.suvalinetähejada.fun.

Lisaks 86 dollarist ilmajäämisele on reaalne võimalus jääda ilma ka oma krediitkaardiandmetest ja ligipääsust domeenile, kui sisestad parooli, millega domeeni oma õige teenusepakkuja juures haldad.

Kuidas sellist kirja ära tunda?