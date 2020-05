Just nendest äppidest leiab lastele nutikat ja harivat meelelahutust

(Sisuturundus)

Vaatamata suurepäraselt toimivale e-õppele on paljud vanemad lisaks täiskohaga tööle võtnud vastu ka lapsehoidja ja eraõpetaja rolli. Et säilitada kodurahu, on suurenenud lapsevanemate kohustus ja vajadus leida järeltulijatele harivaid meelelahutustegevusi, mis tõmbavad lapse tähelepanu tähtsa konverentsikõne ajal või annavad võimaluse koolitükkide kõrvalt muudki tarkust koguda.

Karantiinis hakkab lastel kiiresti igav, sest sõpradega kohtuda ei saa ja ka paljud trennid on pikalt pausil olnud, siis võibki päeval nutitelefonis sisustatud aeg pikaks venida. Kui laps armastab telefonis aega veeta, siis võiks seda targasti ära kasutada ning suunata teda arendavate mänguliste äppide juurde.

„AppGallery rakenduste platvormilt leiab palju toredaid ja harivaid telefoniäppe, mida võib julgelt lastele avastamiseks pakkuda. Kodus õppimine pakub küll mitmeid väljakutseid, kuid see toob ka palju võimalusi ja eeliseid. Kui laps nõuab pidevalt tähelepanu ja see hakkab segama lapsevanema tööülesandeid, siis tark nutiseadmete ja äppide valik aitab olukorra lahendamisele hõlpsasti kaasa,” ütles Huawei koolitusjuht Jekaterina Mishina. Peamine on, et laps tunneb sellest rõõmu ning leiab piisavalt mängulisi aspekte.

Äsja turule tulnud P40 nutitelefonide seerias on erinevaid seadmeid vastavalt vanusele ja huvidele. “Eelmise P seeria telefonidega võrreldes on P40 seadmed läbinud mõningaid muudatusi. Telefonides on jätkuvalt tuttav Androidi operatsioonisüsteem ja Huawei võimekus, kuid ka uuendatud AppGallery rakenduste platvorm, kust leiab igaüks põnevaid äppe, mida avastada ja lastele meelelahutuseks pakkuda,” ütles Mishina.

AppGallery äpipoe spetsiaalse kategooria all on lai valik arendavaid rakendusi lastele. Abi leiab nii koolitööde kõrvale, kui ka meelelahutuseks, et vabal ajal loovust ja teadmisi arendada. Siin on mõned näited:

LowPoly 3D Art on äge 3D stiilis värviraamat nutiseadmes. Rakendusest saab valida pilte ja kujundeid, mida ekraanil värvida. Millisele lapsele ei meeldiks värvida – suurepärane viis, kuidas loovust arendada ning harivalt meelt lahutada.

Knowing the colors rakendus on mõeldud väikelastele, kes teevad enda esimesi samme harivas maailmas. Äpi abil saab õppida värvide nimetusi ning värve eristama.

Animals for Kids töötab sarnaselt, nagu eelmine rakendus ja õpetab tundma erinevaid loomi.

Poly4u – 3D Poly Art Puzzle Game on sarnane esimesele värvimisäpile, kuid selles saab kokku panna ilusaid 3D puslesid ja tegelasi.

Dog breeds identifier, scanner app: Scan dogs rakendus võimaldab telefonikaameraga skännida koera nägu ning äpp tuvastab koeratõu ja annab selle kohta huvitavat informatsiooni.

Unicorn Piano rakendus sisaldab animeeritud klaverit ning tõstab lapse huvi muusikamaailma vastu.

Huawei AppGallery’st leiab ka keeleõppe rakendusi, nagu Learn English ja suurematele mõeldud HelloTalk. Miks mitte teha koos lapsega esimesi samme võõrkeele õppimises – või siis ka ise lapsevanemana kõikide kohustuse kõrvalt pisut aega näpistada ja ununema kippuva keelt uuesti meelde tuletada.

Kuna karantiiniaeg on paljude perekondade elukorraldust muutnud, siis võib tekkida vajadus uute abiliste ehk nutiseadmete järele. Huawei puhul teeb Phone Clone rakendus telefoni vahetamise väga lihtsaks. Selle abil saab andmed eelmisest telefonist turvaliselt ja kiiresti uude kopeerida – vaid mõne näpuliigutusega on uus seade valmis kasutamiseks.

„P40 seeria telefonid ei ole ainult head harivaks meelelahutuseks, vaid ülemaailmselt tunnustatud seadmed. Kogu P40 seeria võitis ka äsjastel TIPA auhindadel parima kaameraga nutitelefoni tiitli ja Pro mudel sai DXOMARK-i testis läbi aegade kõrgeima skoori – kui taskus on selline tehnoloogia lipulaev, siis ei ole vaja peegelkaameraid ega muid spetsiaalseid tehnikavidinaid, vaid üks seade teeb kõik asjad ära,“ ütles Huawei koolitusjuht Jekaterina Mishina.

Tulenevalt koroonaviiruse levikust tingitud piirangutest on Huawei koostöös oma teeninduspartneriga loonud ka spetsiaalse seadmete hooldussüsteemi, mis sisaldab ukselt-uksele teenust, garantii pikenemist kolme kuu võrra ja seadme desinfitseerimist pärast hooldust. Teenus kehtib kõikidele Huawei telefonidele. Juhul kui karantiiniolukord kestab pikendatud garantiist kauem, pikendatakse garantiid automaatselt veel kolme kuu võrra.