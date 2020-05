IFA teeb otsa lahti: sellised hakkavad välja nägema koroonajärgsed rahvusvahelised messid

Berliinis on kehtestatud koroonajärgselt kogunemiskeeld suurematele kui 5000 osalejaga üritustele. See tähendab, et rahvusvahelised suurüritused nagu IFA enam vanamoodi jätkata ei saa - sellel tehnoloogiaüritusel käis eelmisel aastal 239 tuhat osalejat. IFA korraldajad tutvustasid tänasel pressikonverentsil, mismoodi ikkagi tehnoloogiafirmade jaoks oluline mess toimub ja kuidas tagatakse turvalisus.

IFA septembris on just see aeg, kui tehnoloogiaettevõtted tutvustavad oma uudistooteid, mis sätitud enne Musta Reede ja jõulukampaaniaid ning enne aastalõpueelseid osturallisid. Nii on ka sel aastal just siis oodata tervet hulka väljahõikamisi ja toodete lansseerimisi. Kuid sadu tuhandeid inimesi enam sel puhul füüsiliselt kokku ajada ei saa.

Keegi ei tea, mismoodi kaugemas tulevikus asi edasi toimuma hakkab. Digivahendid aitavad kokku hoida aega ja raha reisimisel, kuid kindlasti tahetakse ka füüsiliselt silmast silma kokku saada. See on nagu kontserdi kuulamine, öeldi pressikonverentsil, eriti klassikalise muusika kontserdi. Saab küll väga kvaliteetselt ka kodust kuulata, aga mingil hetkel minnakse ikkagi muusikamajja kontserdile ja seda elamust kodune ülekanne või salvestus ei asenda.

Septembris on aga maailma saabunud juba uus reaalsus pärast koroonaviirust ja siis on palju selgem, kuidas suurüritustega saab edasi minna. IFA paljastas esimesed vihjed, mismoodi selles olukorras megakogunemist ära hoidmata siiski messieksponendid kohale saada ja ka külalistele kõike näidata.

Kasumit see üritus ei too, tõdesid IFA korraldajad pressikonverentsil Nigeeria ajakirjaniku küsimusele vastates, aga see pole ka praegu eesmärk. Eesmärk on, et ettevõtmine ikkagi füüsiliselt ka toimuks ning oleks turvaline.

Kurdistani TV küsimusele, kas nüüd hakatakse kõigi temperatuuri mõõtma ja muid turvalahendusi kasutama haigete tuvastamiseks, vastati, et kõik sellised lahendused on kaalumisel, aga olukord muutub siiski väga kiiresti ning hügieeni- ja korralduslikke turvalisuse reegleid vaadatakse jooksvalt hoolega läbi vastavalt hetkel valitsevale olukorrale.

1000 osalejaga üritused

IFA korraldab Berliinis 3.-5. septembrini neli eraldiseisvat üritust:

IFA Global Press Conference ehk suur pressikonverents on brändide uudiste ja uudistoodete tutvustamiseks vastavate keynote´idega. Kohal on kuni 800 ajakirjanikku rohkem kui 50 riigist. See on ajakirjanikele ilmselt esimene võimalus pärast pandeemiat kohtuda silmast silma valdkonna tippjuhtidega intervjuudeks ja toote-esitlusteks.

IFA Global Markets on üritus OEM-, ja muu koostöö äripartneritele. Ärikohtumised, väikestes gruppides kogunemised jm on suletud uste taga kindlale seltskonnale. Uusi tutvusi on muidugi võimalik sõlmida, kuid lihtsalt tänavalt sisse ei saa, peab taotlema kutset.

Innovatsioonikonverents IFA NEXT koos IFA SHIFT Mobility´iga toob kokku idufirmad ja investorid, mobiilsuse valdkonna tegijad ja innovatsioonilahenduste väljatöötajad. Sisse lastakse ka registreerunud ifluencerid ning tehnoloogiaajakirjanikud.

IFA Business ehk ärikasutajatele mõeldud kokkusaamine on müüjate ja tootjate Meeting Lounge´ide ehk väikesearvulise seltskonnaga eraldatult kohtumisteks. 2019. aastal sõlmiti seal kokkuleppeid 4,7 miljardi euro ulatuses, sel aastal kindlasti ei jõuta sellele numbrile ligilähedalegi.

Iga ürituse kohta on igal päeval osalejaid mitte rohkem kui 1000. Kõik külastajad saavad osaleda personaalsete kutsetega, niisama avalikkusele uksi lahti ei tehta. Kuna IFA kestab kolm päeva, siis on külastajate ja osalejate koguarv suurem (kuni 3 x 4).

Virtuaalne IFA

Loomulikult saavad kõik, kes kutsutute hulka ei mahtunud, jälgida IFAt ka virtuaalselt. Tähtsamatest etteastetest tehakse videoülekandeid.

Esimesed esinejad

IFA 2020 üks peaesinejatest on Qualcommi president Cristiano Amon. Teised selguvad peagi.

Turvameetmed

Üritusel on seekord vaid tehnoloogiaettevõtete esindajad, ajakirjanikud ja äripartnerid. Tänavalt Berliini messihallidesse sisse ei saa. Kõiki sissetulijaid kontrollitakse, ilmselt ka mõõdetakse kehatemperatuuri, kuid täpsemad turvameetmed selguvad jooksvalt. Saalides jälgitakse sotsiaalse distantsi hoidmise reegleid ehk siis teistega tuleb hoida sel hetkel Berliinis jõus olevat pikivahet. Toolid on arvatavasti paigutatud siis vastava hõredusega. Lavade arvu on kahekordistatud, messibokside vahel pendeldamist ei toimu. Selle asemel on külastajad paigal ning nende ees vahetuvad kahel laval erinevad esinejad oma tooteuudistega. Pressile on eraldatud ka üks-ühele intervjuude alad ja personaalsed demoalad.