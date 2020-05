Zuckerberg tutvustas facebook Live´is, et nad hakkavad pakkuma rakendust tasuta e-poodide tegemiseks

Täna ehk 19. mail 2020 lanseeris Facebook uue, väikeettevõtjatele suunatud rakenduse Facebook Shops, mis lubab lihtsa vaevaga ning tasuta teha veebipoode, millele kliendid pääsevad ligi nii Facebookis kui ka Instagramis. Eestis on rakendus ligipääsetav juba lähikuude jooksul.

Olukorras, kus kehtestatud piirangud on sundinud väikeettevõtjaid oma senist ärimudelit ümber mõtestama ning paljusid võib ees oodata poodide sulgemine, pakub Facebook lihtsat rakendust Facebook Shops, mis teeb veebis müümise ja ostmise lihtsamaks.

Kuidas Facebook Shops töötab?

Facebook Shops on rakendus, mille abil saab tasuta luua oma veebipoe, millele kliendid pääsevad ligi nii Facebookis kui Instagramis. Ettevõtted saavad kataloogist valida tooted, mida nad soovivad esitleda ja siis kohandada oma poe ilmet, kaanepilti ning värve, mis annavad edasi nende kaubamärki. See tähendab, et olenemata ettevõtte suurusest või eelarvest on nüüd võimalik igal müüjal oma äri veebi kolida ning suhelda klientidega igal ajal.

Facebook Shops rakenduse leiab ettevõtte Facebooki lehelt või Instagrami profiilist ning samuti on võimalik poodidesse siseneda postituste või reklaamide kaudu. Poes on võimalik sirvida kogu ettevõtte tootevalikut, salvestada ostjat huvitavad tooted ning esitada tellimus kas ettevõtte veebisaidil või rakendusest lahkumata, kui ettevõte on selleks loonud vastavad võimalused.

Nagu füüsilises kaupluses, saab ka Facebook Shops rakenduses vajadusel poe töötajatelt abi paluda, saates neile sõnumi läbi WhatsAppi, Messengeri või Instagrami. Tulevikus saab oste teha ka otse läbi sõnumite.

Lisaks Facebook Shops’ile investeerib Facebook ka mitmete teiste uute funktsioonide loomisesse, mis teevad veebis ostmise lihtsamaks. Näiteks Instagram Shop on uus koht toodete ja kaubamärkide avastamiseks Instagramis.

Instagrami pood tuleb sel suvel kõigepealt Ameerika Ühendriikides, hiljem mujal. Aasta teises pooles ilmub Instagrami äppi eraldiseisev Instagram Shop vaheleht.

Reaalajas ostmise funktsioonid

Erinevad brändid alates kingapoodidest on juba aastaid uute toodete tutvustamiseks kasutanud Facebook Live’i. Uus rakendus muudab toodete reaalajas ostmise lihtsamaks: õige pea saavad müüjad, brändid ja sisuloojad oma Facebooki poest või kataloogist tooted enne otseülekannet ära märkida ning neid tooteid kuvatakse video allosas, et inimesed saaksid sealt kohe toote ostmisele ligi ning täiendavat infot lugeda.

Lojaalsusprogrammide ühendamine Facebooki kontoga

Facebook katsetab ka võimalusi, kuidas ettevõtete preemiaprogramme paremaks teha, võimaldades boonuspunktide teenimist oma Facebooki kontoga ühendada. Terviklikus programmis on lihtne oma punktidel ja hüvedel silma peal hoida.

Koostöö partneritega

Facebook teeb tihedat koostööd ka selliste partneritega nagu Shopify, BigCommerce, WooCommerce, Channel Advisor, CedCommerce, Cafe24, Tienda Nube ja Feedonomics, et pakkuda väikeettevõtetele vajalikku tuge. Need partnerid pakuvad võimsaid tööriistu, mis aitavad tegusatel inimestel oma firmaga alustada ja seda juhtida ning veebi kolida.

Rohkem infot uue rakenduse sünnist ja sellest, kuidas on tagatud inimeste privaatsus, saab lugeda siit.

Zuckerbergi esitlus Facebook Live’is on kättesaadav lingil https://www.facebook.com/zuck/videos/10111929914173161/