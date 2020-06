Endine Eesti tipprallisõitja lõi autojuhtidele kohapeal avariikahjude hindamise äpi

Endine tipprallisõitja Martin Kangur lõi ainulaadse mobiilirakenduse Caroom, mis aitab autoomanikul hinnata autoavarii järel sõiduki kahjustusi ja remondivajadust esindusse minemata.

Euroopa ja maailmameistrivõistlustel Eestit esindanud tipprallisõitja Martin Kangur lõi enda automaailma kogemustele tuginedes Caroom mobiilirakenduse, mis pakub autojuhtidele digitaalset kahjukäsitluse teenust. “Umbes pooled Eestis juhtuvad autoavariid on lihtsamat sorti “plekimõlkimised”, kuid nendele järgnev kahjukäsitluse protsess on tihti tülikam ja aeganõudvam, kui kahjustuse korda tegemine. Sellest tekkiski meil koos heade koostööpartneritega idee luua lahendus, mis võimaldab enamiku kahjujuhtumitest lahendada digitaalselt ilma autoesindusse või remonditöökotta sõitmata,” selgitas Kangur.

Caroom rakendusega on tänaseks liitunud üle 60% Eesti autoremonditöökodadest ning Kanguri kinnitusel saavad remonditud kõik automargid.

Telefoni laetud Caroomi rakenduse abil saab auto omanik kaardistada sõiduki kahjustusi enda jaoks mugavas kohas ja ajal. Rakenduse abil saab auto kahjustustest teha detailsed fotod ning unikaalse 360° video ümber terve auto, mis võimaldab töökodadel tekkinud kahjustusi veelgi täpsemalt hinnata. Seejärel tuleb jagada kahjuinfo endale sobiva remondipartneriga. Autole koostatakse remondikalkulatsioon vigastuste parandamiseks ning see kooskõlastatakse kindlustusandjaga. Kui kinnitus on saabunud, saab omanik broneerida sobiva aja remonttööde teostamiseks. Kogu suhtlus toimub mugavalt rakenduses ning Caroomi partnerid aitavad autoomanikku kindlustusfirmaga suhtlemisel, et remont saaks võimalikult kiiresti tehtud.

Esialgu saavad teenust kasutada Swedbanki varakindlustuse kliendid. “Avame peagi oma platvormi kõikide Eestis tegutsevate kindlustusseltside klientidele,” lubas Kangur.

Kui koroonakriis lõi valusalt ja ootamatult paljusid Eesti ettevõtjaid, siis Caroomile andis see Kanguri sõnul tuule tiibadesse. “Koroonakriisi ajal läks meil üle ootuste hästi, sest vajadus kontaktivaba avariikäsitluse järele kasvas järsult ja selle plusse ei pidanud väga pikalt selgitama. Lisaks jäävad digitaalse kahjukäsitluse puhul ära ebavajalikud autosõidud, mis tähendab nii säästetud aega, kütust kui keskkonda,” lisas endine ralliäss.

Caroomi mobiilirakendusse on investeerinud Eesti investeerimisfond Superangel eesotsas Marek Kiisa, Veljo Otsasoni ja Rain Rannuga. Varajase staadiumi investeerimisfond Superangel keskendub kõrgtehnoloogilistele iduettevõtetele, mis tegutsevad teadus- ja arendusmahukates ning intellektuaalomandi-rohketes valdkondades.

Caroomi mobiilirakendust saab alla laadida App Storest (iPhone) või Google Playst (Android).