Kas koroonaepideemia mõjutab kasiinotööstust negatiivselt?

(Sisuturundus)

Ehkki Eestis on üle kümne litsentseeritud veebikasiino, mängitakse lõviosa hasartmänge siiski füüsilistes mängupaikades, nagu ilmnes 2019. aasta uuringus. Koroonakriisi ajal aga said mängukohad suure hoobi, kuna mitmeks kuuks oli igasugune äritegevus suletud. Isegi, kui piirangud lõdvenesid, olid kasiinod ühed viimastest kohtadest, kuhu tohtis minna. Ka tänaseks päevaks on veel kasiinosaalid tühjemapoolsed ning sündmuste kalendrites haigutamas vaid tuul.

Kui füüsilised kasiinod olid plindris, siis säras samal ajal teine tööstusharu: internetikasiinod. Hasartmängukorraldajad, kellel oli juba sisse seatud füüsilise kasiinosaali kõrval ka virtuaalne mänguportaal, ei pidanud seega ülemäära palju majanduslikke kahjusid taluma, kuna veebipõhine mängimine korvas mingi osa kahjudest. Mida aeg edasi, seda rohkem võib ka ilmselt näha, kuidas seni üksnes füüsilist kasiinot juhtinud ettevõte avab oma uksed internetiavarustes.

Eesti on üks riikidest, kus internetipõhised hasartmängud on mitte lihtsalt lubatud, vaid neid korraldatakse range seadusandluse alusel. Iga veebikasiino, kes tahab siinmail mänge pakkuda, peab esmalt läbima Maksu- ja Tolliameti litsentsikadalipu. Mängijate jaoks on aga hea uudis see, et tegevusloaga kasiinodes on võidud maksuvabad.

Kui koroonakriis tõi mingi muudatuse kasiinomaailmasse, on see vaieldamatult veebikasiinode võidukäigu alustamine. Mugavus ja mitmekesisus on pikka aega olnud internetipõhiste mängukohtade mõjuvaimad plussid, millega ükski füüsiline mängukoht võistelda ei saa, kuid ajal, mil mängijad olid sunnitud kodus viibima, avastasid aina rohkemad neist, kuivõrd meeldiv võib olla ka virtuaalne mänguleht.

Samasugune trend on juba toimumas ka mujal maailmas, kas või näiteks meie põhjanaabrite juures, kus lisaks kasiinodele endile võib leida kasiinoteemalisi info- ja võrdlusportaale nagu näiteks see portaal.

Üllatav lahendus spordipanustajatele

Kui traditsioonilised kasiinomängud ei saanud väga palju kannatada koroonakriisi tõttu, ei saa sama öelda spordipanuste valdkonna kohta, mis sai kriitilise löögi. Koroonaepideemia tõttu ei saanud mitte kuskil üle kogu maailma toimuda spordivõistlused ning sellega seoses olid üleöö tühjad ka kõikide veebipõhiste kihlveokontorite veebilehed. Spordipanustamine moodustab Eestis olulise osa hasartmängutegevusest, kuid paraku pidid tuhanded Eesti spordipanustajad jätma mõneks kuuks hüvasti oma meelistegevusega.

Nagu öeldakse, siis maailm tühja kohta ei salli ja üsna kiirelt leidsid hasartmängukorraldajad üllatava viisi, kuidas spordipanustajate meelt siiski lahutada hoolimata kehtivatest piirangutest. Mängijate tähelepanu suunati virtuaalsetele spordipanustele – põnevale mänguliigile, kus iga spordimatš on arvutiga genereeritud.

Virtuaalspordi kategooriast võib leida kõike alates hobuvõidujooksudest kuni jalgpallimängudeni välja, rahuldades sedasi spordipanustajate soove. Mängu näidatakse videona ekraanil ning esmapilgul ei saa isegi aru, et tegemist ei ole ehtsate inimeste või loomadega, kes parasjagu ekraanil tegutsevad. Kogu mäng on algusest lõpuni arvutiga genereeritud, sealhulgas nii „sportlased“ kui ka matšide tulemused.

Kuigi asjatundlikud spordipanustajad ei rahuldu täielikult virtuaalspordist ning igatsevad pärismatše, andsid virtuaalmängud hea väljundi neile, kelle sõrmed kibelesid panuseid tegema.

Live-kasiino asendab ehtsat kogemust

Juba enne koroonakriisi võis leida enamikest Eesti kasiinodest live-kasiino, mille eesmärk on anda edasi autentset kogemust ilma, et mängija peaks kodust lahkuma. Live-kasiinos saab mängida reaalse kasiinokrupjee vastu, keda filmitakse spetsiifilises stuudios ja striimitakse video vahendusel mängijani. Tulemuseks on mäng, mille iga sammu korraldab ehe diiler, sarnanedes tavalisele kasiinokogemusele.

Live-kasiinod on Eestis tuure kogumas ning võib oletada, et koroonaepideemia andis sellele valdkonnale veelgi suurema hoo. Olles koju aheldatud, leidsid ilmselt paljud mängijad lohutust live-kasiinost.

Vastutustundlik mängimine ei ole veebikasiinos probleem

Mitmel pool maailmas kardeti koroonakriisi mõju kasiinondusele, kuna arvati, et kui mängijad kolivad hasartmängudega internetti, hakkavad lokkama hasartmänguprobleemid. Online kasiinod on küll tunduvalt hõlpsamini kättesaadavamad, kuid seejuures ei pruugi need suurendada probleeme.

Eesti internetikasiinod järgivad piinliku täpsusega vastutustundliku mängimise põhimõtteid, mistõttu on igas mängukohas paika pandud erinevad piirangumehhaanikad. Igal mängijal on võimalik endale seada aja- või panustamispiiranguid, et mängimine ei läheks üle käte. Samuti kasutavad kasiinod erinevaid meeldetuletusi, näidates hoiatusteateid, kui mängija on kasiinos liialt palju aega veetnud. Välistada ei saa ka võimalust, et kasiino sekkub, kui ühe mängija kontol tehakse ebatavalisi tehinguid.

Koroonakriis andis kindlasti olulise hoobi kasiinondusele, kuid suure tõenäosusega mitte halvas mõttes – kriis andis virtuaalspordile hoogu ning näitas rohkematele mängijatele, mida üks internetikasiino pakkuda võib.