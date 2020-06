Sõida jaanitulele eestikeelse ajamasinaga!

Just enne Jaani sai valmis ehtsa inimese häälega Eesti ajaloost jutustav ajamasin, mis viib sind ajas tagasi ja loeb ette ajalugu. See on sobiv taust näiteks Võidupüha ajal maale jaanitulele sõites.

Ajamasina on teinud The Original Time Travel Company, kes on varemgi paigutanud ajaloo loenguid sinu poolt läbitavale teeppikkusele täpselt nii, et kui kohale jõuad, on lugu algusest lõpuni jutustatud.

Seekord aga loeb Eesti Vabariigi ajalugu ette EKI süünteeshääle Tõnu asemel päris inimene - Ott.

Selline liikudes ajaloo kuulamine aitab sündmusi lisaks ajateljele kinnistada ka kohtade abiga - mingi hetk ajaloos hakkab sulle siis seostuma näiteks mingi kohaga teel sihtkohta.

Praegu on valida neli erinevat lugu:

Universumi lugu

Maa ja elu lugu

Meie enda (homo sapiensi) lugu

Eesti Vabariigi lugu

Kuidas ajamasinat kasutada?

1. Pane ajamasin käima. Sisesta sihtkoht. Nihuta vajadusel kaarti, et sihtkoht oleks võimalikult täpselt seal, kus teekond peaks tegelikult lõppema.

2. Vali lugu, mida sa soovid sõita.

3. Vajuta ja hakka sõitma!

4. Ajamasin „laotab“ valitud loo sündmused teadusliku täpsusega sinu valitud teekonnale. Vastavalt sellele, kuidas su teekond edeneb, esitab ajamasin sinu valitud loo sündmusi. Täpselt proportsioonis su tegeliku teekonnaga.

5. Naudi. Kuula. Õpi. Aruta.

6. Täpselt siis, kui sa jõuad oma sihtkohta, saab läbi ka sinu valitud lugu ja sa jõuad turvaliselt tagasi olevikku.