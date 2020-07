Kas Canon muudab taas maailma uue EOS R5 ja R6 kaameraga?

Canoni uued kaamerad on täpselt sama muljetavaldavad, kui seda oli 2008. aastal 5D Mark II välja tulles. See on fotoaparaat, mis suudab filmida 8K videot ning hübriidkaamera, mis pakub profipeeglite funktsionaalsust, pildistades kuni 20 kaadrit sekundis.



9. juulil 2020 kuulutas välja Canon Fotoaparaadid EOS R5 ja R6 ning täiendava valiku optikat hübriid RF seeriale. See teeb Canonist hübriidimaastikul igati konkurentsivõimelise kaameratootja, pakkudes kokku 5 täiskaaderhübriidi (R, RP, RA, R5 ja R6) ning 13 erinevat RF objektiivi, extendereid ning suurt valikut adaptereid, millega töötab kogu valik EF optikat.

Sh väärib äramärkimist, et kolmandate osapoolte klaas töötab Canonil väga hästi, mida tihti teiste kaamerabrändide kohta öelda ei saa.

Uus Canon EOS R5 on profikaamera 45 megapikslise sensoriga, pildistab kuni 20 kaadrit sekundis ning filmib videot kuni 8K 30 fps ning 4K 120 fps.

Canon R6 on suunatud pigem pro-kasutajatele ja entusiastidele, pakkudes 20,1 MP sensorit ning sama 20 kaadrit sekundis pildistamiskiirust. Videovõimekus on kuni 4K 60 fps ja 1080p 120 fps.

Mõlemal mudelil on kaamerasisene stabilisatsioon, mis töötab kombinatsioonis objektiivide stabilisatsiooniga ning videos ka elektroonilise stabilisaatoriga.

Kokku peaks kaamerad suutma pakkuda konkreetsete RF objektiividega kuni 8 stoppi stabiliseerimist, mis on ulmeline number. Seda enam, et väidetavalt 7 pidi olema füüsiline maksimum, kuid Canon väidab, et nad suutsid teha 8.

Nagu öeldakse, „No pic no proof“ ehk seda peab nägema oma silmaga.

EOS R5 ja R6 kasutavad Digic X protsessorit, mis kasutusel ka uues 1Dx-is ning lubatakse maailma kiireimat ja täpsemat autofookust (0,05 s), samuti võimekust fokusseerida ka väga kehvades valgusoludes - kuni -6EV (Exposure Value), R6 puhul kuni -6.5EV.

Mida see kõik tähendab, saab inglismannide keeles lugeda Canon Asia lehelt EOS R kohta: https://snapshot.canon-asia.com/article/en/eos-r-specs-and-what-they-really-mean

R5 video salvestamise võimekuse puhul on muljetavaldav see, et silma ja näo autofookus töötab ka 8K 12bit raw formaadi puhul. 1Dx mkIII puhul näiteks ei ole 4K@60 juures ei autofookust ega autofookuse abisüsteeme, et seda käsitsi, ilma välise monitorita teha. Mõned näitajad:

8K RAW internal video recording up to 29.97fps (non-cropped)

8K internal video recording up to 29.97fps (non-cropped) in 4:2:2 10-bit Canon Log (H.265) or 4:2:2 10-bit HDR PQ (H.265)

4K internal recording up to 119.88fps (non-cropped) in 4:2:2 10-bit Canon Log (H.265) or 4:2:2 10-bit HDR PQ (H.265)

4:2:2 10-bit in Canon Log or 4:2:2 10-bit HDR PQ output via HDMI at 4K 59.94fps

MÕLEMAL kaameral on 2 mälukaardipesa!

Peamised näitejad uutel Canon EOS R5 ja R6 kaameratel:

EOS R5: EOS R6: 45 megapixel full-frame sensor 20.1 megapixel full frame sensor Up to 20fps/ 12fps Up to 20fps/ 12fps In-body IS up to 8-stops In-body IS up to 8-stops Dual Pixel CMOS AF II Dual Pixel CMOS AF II ISO range 100-51,200 ISO range 100-102,400 8K movie 30p 12-bit (full width) 4K movie 60p 10-bit, Full HD 120fps 5.76 million dot EVF 3.69 million dot EVF 3.2inch 2.1 million dot vari-angle LCD 3inch 1.62 million dot vari-angle LCD Dual card slots (1x CFexpress, 1x SD UHS II) Dual card slots (2x SD UHS II) Top panel display and AF multi-controller AF multi-controller Built-in 5Ghz Wi-Fi with optional wireless transmitter (WFT-R10) Built-in 2.4Ghz Wi-Fi and FTP Bluetooth Bluetooth USB charging and power via PD-E1 USB charging and power via PD-E1 Body only 650g (738g with battery/ memory card) Body only 598g (690g with battery/memory card)

Kui R5 on nii vingete näitajatega, kellele ja miks üldse 1Dx mkIII?

Hübriidide akud on väiksemad ning kasutusaeg piiratud. 1Dx on professionaalidele suunatud kaamera ning aku kestab kauem. Samuti on 1D ehitatud nagu tank ning selle robustsusega on raske konkureerida. Sellega on võimalik ennast sõjakoldes kaitsta ning pärast ründajat veel pildistada.

1D RAW pildistamise puhver on sisuliselt piiramatu, mis on pressis, spordis jne väga oluline.

Samuti EF klaasikomplektide valik räägib 1D kasuks. Olgugi, et kogu EF klaasivalik töötab adapteriga R seeria kaameratel laitmatult, on peegelkaameral üks jubin vähem, millega mässata.

HINNAD ja saadavus

Canon EOS R5 (body): 4850 € (August)

Canon EOS R6 (body): 2900 € (September)

Canon EOS R6 + RF 24-105 STM: 3300 € (September)

Lisavarustus

BG-R10 akutald, mis dubleerib nupud ning tagab muretu kaamerakasutuse pikemal perioodil. Hind 419 €.

WFT-R10 EOS R5 Wifi akutald 2x2 MIMO antennidega võimaldab stabiilsemalt ning kiiremini edastada nii videot kui fotosid. Sh akutallal on Gb võrgupesa kaabeldamiseks. Hind 1299 €.

LP-E6NH 14% suurema mahtuvusega (2130 mAh) aku sobib nii uutele EOS R kaameratele kui vanematele seadmetele, mis kasutavad LP-E6 akusid. Hind 114 €.

Lisaks tuleb neli uut RF Objektiivi

RF 100-500mm F4.5-7.1L IS USM 3349 € (september)

RF 600mm F11 IS STM 869 € (august)

RF 800mm F11 IS STM 1129 € (august)

RF 85mm F2 MACRO IS STM 759 € (oktoober)

Canon EXTENDER RF 1.4x: soovitatav hind 659 € (august)

Canon EXTENDER RF 2x: soovitatav hind 829 € (august)

Lisaks näidati ka uut Printer Pro300 A3+ suuruses printerit

Pro300 suudab printida paberile servast serva ning saavutada oma tehnoloogiaga kõige mustemad mustad.

Ummistused ja probleemid parandatakse pildil peale printer sisest optilist kontrolli juba trüki käigus ning seade suudab automaatselt paberi sirgeks keerata.

Canoni LIVE sündmust näed siin: