Sony tuli välja uue hübriidkaameraga Alpha 7S III

Sony teatas üleeile õhtul täiendusest Alpha 7S täiskaader hübriidkaamerate seeriale - Alpha 7S III (mudel ILCE7SM3 / B). Alpha 7S III sisaldab uhiuut 12,1 MP (ligikaudset, efektiivset) taustvalgustusega täiskaadersensorit, millel on ülikõrge tundlikkus ja 15+ stopine lai dünaamiline ulatus. Videosalvestust hõlbustavad 4K 120pi ja 10-bitine 4:2:2 värvisügavus. Lisaks on uhiuus autofookuse süsteem, puutetundliku ekraaniga liides ja küljepeale keeratav muudetava nurgaga ekraan.

Sony a7S III on videoks loodud, hübriidide s seeria sai nüüd kaua oodatud järglase S III. Peamine oluline uuendus on meie arvates suurem aku, veelgi parem suutlikus pimedas, milles sony A7S juba varemgi kuulsust kogunud ning suuresti parandadatud värvidünaamika, mis üle HDMI suudab väljastada ka 16-bitist signaali (tavaline on 8-bitine). Eeldusel, et tuleb mõni salvesti, mis suudab seda 16bit signaali ka salvestada.

Samuti on kaotatud kaameral salvestamise ajalised piirangud.

Video kvaliteediks on nüüd kuni 4K@120fps (1.1x crop) ning HD@240fps.

Kui Canon R5 läks suurema resolutsiooni teed, siis Sony lihvis olemasoleva funktsionaalsuse veelgi paremaks. Mis aga kõige olulisem, see pagana menüüde rägastik on tehtud korda.

Sony pressiteade mainib uue kaamera kohta veel järgmist.

Uue Alpha 7S III süsteemi arhitektuur on täielikult ümber kujundatud. Uus 35mm täiskaadriline 12,1MP (ligikaudne, efektiivne) taustvalgustusega Exmor R ™ CMOS sensor sisaldab esimest korda S-seeria kaameras fookustasandi faasituvastuse AF-süsteemi, mis töötab koos BIONZ XR ™ pildiprotsessoriga. Uus süsteem hõlmab ka 9,44 miljoni punktiga Quad-XGA pildiotsijat. Alpha 7S III 759-punktilise faasituvastusega AF-andurid katavad 92% pildisensorist.

Esmakordselt Alpha 7S seeria kaameras pakub Alpha 7S III Fast Hybrid AF-i, ühendades faasituvastuse ja kontrasti tuvastamise AF-i, andes sellele võimaluse jälgida objekte laias piirkonnas kiiruse, täpsuse ja sujuvusega. Real-time Tracking ja Real-time Eye AF funktsioon aitab kaadrit liikumise pealt silmade järgi automaatselt teravustada.

Kaamera salvestab 4K-kvaliteedis kuni 120 kaadrit sekundis. Lisaks S-log3 pildiprofiilile toetab kaamera HLG ((Hybrid Lo-Gamma) pildiprofiili. Videosalvestuste integreerimine teiste professionaalsete videokaameratega on lihtne, pakkudes kolme värvigamma seadeid: S-Gamut, S-Gamut3 ja S-Gamut3.Cine. BIONZ XR protsessoriga suudab kaamera jäädvustada 4K 120p/60p 10-bit 4:2:2 videot mälukaardile, välist salvestajat kasutades jäädvustada 4K 60p 16-bit ProRes RAW videot.

Kasutades koos Alpha 7S III, pakub XLR-K3M XLR adapterikomplekt Alfa seeria kaameras esmakordselt 4-kanalist 24-bitist digitaalset helisalvestuse võimalust. Puudu pole ka Multi Interface Shoe kõikvõimalike mikrofonide ühendamiseks.

Alpha 7S III on ka esimene Alpha-seeria kaamera, millel on külgsuunas avanev muudetava nurgaga tagaekraan. Uuendusena on Alpha 7S III-l HEIF pildifailivorming, mis võimaldab sujuvat 10-bitist gradatsiooni ja täiustatud tihendamise tehnoloogiat, et säilitada pildi kvaliteet, vähendades samal ajal märkimisväärselt faili suurust ja säästes salvestusruumi.

Samuti on esmakordselt kaameral kaks CFexpress A-tüüpi kaardipesa, võimaldades kiiret andmeedastust kompaktses suuruses. Kusjuures täiustatud puutetundliku ekraaniga menüüsüsteemi on muudetud, et teha navigeerimine kiiremaks ja lihtsamaks. Kaamera on tolmu- ja niiskuskindel, sisaldab A-tüüpi HDMI-ava ja toetab USB PD-d.

Uus Alpha 7S III täiskaadriline vahetatava objektiiviga kaamera on Euroopas saadaval 2020. aasta septembris hinnaga umbes 4200 eurot.

Vaata ka First Look videot: