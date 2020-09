Taskukohane 30-tolline kumer monitor Samsung T55

Kumerad ekraanid on mõnevõrra tulevik, mis oli selge juba päris mõnda aega. Ekraanid lähevad suuremaks, lameda pildi puhul tekib olukord, kus ekraani servad on silma jaoks fookusest väljas ning tootjad võistlevad, kes suudab kõige kumerama ekraani saada. Kumer ekraan lahendab selle probleemi. Samsung T55 teeb seda aga küllaltki taskukohaselt.

Samsung T55 on üks soodsamaid monitore, mis meil laua pealt läbi käinud ning kõige tipuks veel üsna kausjas. Kuna suuremale ekraanipinnale on vajadus olnud juba mõnda aega, sest 24” diagonaal on videotöötluse puhul suhteliselt piiripealne.

Suurem ekraan, kuid lame aga tekitab olukorra, kus ekraanist fookuses on korraga vaid väike ala. Vaid mõnikümmend eurot alla 300 € maksev ekraan on igati mõistlik proovida.

Värvid

Ekraani värve me ei puuduta, kuna see sõltub suuresti toa valgustusest ning kalibratsioonist, mis omakorda sõltub toa valgustusest.

Värvid on olemas, 300 € eest maa ja ilm, piirdume sellega. Profimonitorid on teises hinnaklassis.

Kui tahad rohkem teada, vaata seda inglismannide keelset testi.

Internetis kasutatav sRGB saab peale kalibratsiooni päris heale tasemele, kuid Adobe RGB, mis oluliselt laiema spektriga, on kaetud alla 90%.

Ergonoomika

...on kehv. Nurka ega kõrgust muuta ei saa. Pole häda. Kasutame kõrguse reguleerimiseks värvipotti.

Kaasasolevat jalga on kerge paigaldada, ei vaja erilisi tööriistu, on väga konkreetne ning monitor tundub igati stabiilne. Isegi värviämbri peal.

Kuid meie jaoks oli negatiivne, et konkreetsel ekraanil puuduvad VESA kinnituspunktid, et seda saaks näiteks mõne teise jala külge panna. Nii see mul siis värviämbri peal istub, et oleks teise monitoriga sarnasel kõrgusel.

Kumerus, suurus ja resolutsioon

Võrreldes 24” ekraaniga on 32” ekraan paras pirakas ning kumerus teeb monitori kasutamise märkimisväärselt mugavamaks. Paraku kaasneb konkreetse monitori suurusega minu jaoks resolutsiooni probleem. 32” kohta on HD ehk 1920x1080 natukene vähe. Windows võimaldab oma pilti vaid suurendada, mitte vähendada. Seega Olgugi et ekraan on suurem, kui minu 24“, ei mahu sinna rohkem infot. See on vaid suurem.

See tähendab, et kehvema silmanägemise korral on tegu hea suure tekstiga, kuid mitte-prillikandja jaoks on pikslid natukene liiga suured ning teksti suurust oluliselt muutes kaob tekstilt teravus. Ehk antud ekraani on mugav vaadata umbes 2x kaugemalt, kui näiteks 24“ HD ekraani.

Kellele see on?

Inimesele, kellel silmanägemine on halb ning ta kasutab tavalist ekraani näiteks 120% tekstisuurusel.

Samuti on see hea valik neile, kes kasutavad ekraani vähemalt 1m kauguselt. Ülejäänudele soovitame vaadata kas 24-27“ kumerat ekraani, mis ka Samsungil valikus ja HV.ee andmetel isegi 155 € eest saadaval või investeerida natukene rohkem ning võtta sama suur ekraan 2.7K või 4K resolutsiooniga.