Samsung tõi Eestis müügile uudse telefonide UV-desinfitseerija

Koroonajärgsel ajastul on turule tulnud tehnoloogilised lahendused, mis aitavad bakteritest ja viirustest vabaneda. Samsung tõi Eestis müügile uue UV-desinfitseerija, mis on mõeldud telefonide desinfitseerimiseks. Seade suudab hävitada 99% telefonil olevatest bakteritest 10 minuti jooksul, seda samal ajal ka laadides. Kasutatav UV-kiirgus peaks tapma ka viiruseid

"Uuringute järgi on nutitelefon üks mustemaid ja bakteririkkamaid asju, mida inimesed endaga kaasas kannavad. Seetõttu on oluline seda regulaarselt puhastada," rääkis Samsung Eesti mobiilidivisjoni juht Antti Aasma. "Paljude inimeste jaoks kasulik funktsioon seadme juures on kindlasti ka see, et desifitseerija suudab lisaks telefoni puhastamisele seda ka samaaegselt laadida. Desifitseerija kasutamiseks tuleb see ühendada USB-C juhtmega, mis sellele voolu annab ning seadme sees olevad UV valgustid desinfitseerivad telefoni esi- ja tagakülje," lisas ta.

Disainilt on desinfitseerija väike valge karbike, kuhu mahub sisse üks tavaline nutitelefon, mille mõõtmed jäävad vahemikku 196 x 96 x 33 millimeetrit. Soovi korral saab karbi abil desinfitseerida ka teisi väiksemaid asju, näiteks kõrvaklappe või päikeseprille.

"Näeme, et praeguses pandeemiaolukorras on nõudlus selliste toodete järele selgelt olemas, kuna inimesed otsivad erinevaid lahendusi, kuidas ennast ja enda asju bakteritest puhtana hoida. Seetõttu tõimegi UV-desinfitseerija turule koos uue Galaxy S20 FE nutitelefoniga, mis lubab nutitelefoni ja teisi väiksemaid seadmeid puhastada," ütles Aasma.

Samsungi UV-desinfitseerijat on testinud kaks erapooletut testimis- ja sertifitseerimisinstituuti SGS ja Intertek, kelle tulemuste kohaselt hävitab seade edukalt 99 protsenti telefonil olevatest bakteritest vaid 10 minutiga.

Antti Aasma sõnul on desinfitseerija disainitud nii, et seda oleks võimalikult lihtne kasutada. Seade lülitub sisse vaid ühe nupuvajutusega ja seespool paiknevad UV tuled seiskuvad 10 minuti möödudes automaatselt, et kasutajad ei peaks muretsema, kas nad desinfitseerija ikka välja lülitasid. Kuna juhtmega ühendatud telefoni desinfitseerijasse panna ei saa, on see varustatud juhtmevaba laadijaga, mis laeb telefoni samal ajal, kui seda desinfitseeritakse.

Eestis saab Samsungi valget värvi UV-desinfitseerijat soetada Samsungi ja Euronicsi e-poodidest.