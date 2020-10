Levira käivitas spordiülekannete televisiooniportaali

Levira käivitas reedel teleülekannete portaali sport.television.ee, mis keskendub esialgu pallimängudele ning edaspidi on kavas spordialade valikut laiendada. Uus keskkond võimaldab esmakordselt jälgida reaalajas Eesti pallimängude meeste esiliigasid, naiste- ja noorteliigasid.

Levira on sportmängudest tehisintellekti abil TV- ja veebiülekandeid teinud alates möödunud aastast. Järgmiseks sammuks on portaali sport.television.ee käivitamine, kus pakutakse sisu lisaks Eestile ka kaugemalt.

"Portaali missioon on Eesti spordi toetamine, kuna seni ei ole mitte ükski veebikeskkond toonud ühele platvormile kokku nii palju Eesti spordivõistlusi, sealhulgas noorteliigasid ja -mänge. Portaalis saavad kõik spordifännid, lapsevanemad, treenerid ja sportlased jälgida eri taseme mänge. Samuti näeme, et võimalike koroonapiirangute korral säilib spordisõpradel võimalus ka spordivõistlustele kaasa elada kodust lahkumata," ütles Levira meediateenuste müügijuht Edgar Põhjamets.

Alates 2019. aastast on Levira arendanud Eestis ainulaadset täisautomaatsete, tehisintellektil (AI) töötavate kaamerate võrgustikku, mis tänaseks hõlmab 20 spordisaali üle Eesti ja võimaldab otse edastada kvaliteetset videopilti nii TV-ekraanil kui ka veebibrauseris.

"Juba eelmisel aastal tootsime AI-kaameratega ülekandeid Paf Eesti-Läti Korvpalliliiga mängudest, naiste Balti liiga ELITE-divisjoni ja rahvusvahelise divisjoni mängudest, samuti ka madalamate liigade nagu Saku I ja II liiga ja G4S noorteliigade mängudest nii Eestis kui Lätis," lisas Põhjamets.

Portaal näitab BC Kalev/Cramo kohtumisi

Esialgu saab portaalis vaadata VTB liigas mängiva BC Kalev/Cramo kohtumisi ja Saku I liiga mänge, kuid ettevõte kavatseb edaspidi portaali lisada mitmeid erinevaid spordialasid, sealhulgas noorteklassi võistlusi.

Enamik portaali sisust on aasta lõpuni tasuta kättesaadav. VTB mängude puhul rakendub oktoobris dünaamiline hinnastamine pileti maksumusega vahemikus 2 kuni 5,50 eurot sõltuvalt piletiostu hetkest.

"Pileti eest garanteeritakse tipptasemel pilt, eestikeelsed kommentaatorid ning kaetakse tehnilise teostuse ja ülekandeõiguste kulud. Laekunud tulu leiab tee tagasi ka sporti, kuna VTB mängude piletimüügitulust laekub märkimisväärne osa BC Kalev/Cramole," märkis Põhjamets.

"Koostöö Levira spordiportaaliga on BC Kalev/Cramo jaoks sellel hooajal väga oluline, kuna nii saame viia oma VTB Ühisliiga mängud võimalikult paljude huvilisteni. Koostöös oleme leidnud lahenduse n-ö virtuaaltribüüni näol, mis arvestades tänaseid kodumängude publiku piiranguid, annab Klubile võimaluse jäämata saanud piletitulu mingil määral tagasi teenida. Kindlasti on see lahendus kõigile huvilistele algselt uus, kuna varem ei ole pidanud VTB Ühisliiga ülekannete eest tasuma. Arvestades olukorda maailmas ja kõiki kasutusele võetud piiranguid peab Klubi samuti mõtlema, kuidas selles praeguses olukorras toime tulla ning loodame, et kõik huvilised ja korvpallisõbrad panevad meie Klubi jätkusuutlikkusele õla alla ning vaatavad uuest spordiportaalist meie mänge," rääkis BC Kalev/Cramo manager Ramo Kask.

Esimest VTB liiga mängu sport.television.ee keskkonnas saab vaadata* pühapäeval, 11. oktoobril kell 15.45, mil BC Kalev/Cramo kohtub Krasnodaris Lokomotiv-Kubaniga (*kuid viiruse tõttu jääb see ära).