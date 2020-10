Kospet - uus tegija ligi kuu kestva akuga

(Sisuturundus)

Kospet on 2018. aastal asutatud Hiina nutikellabränd, mis püstitanud juba mitu rekordit. Neil tuli esimesena välja näotuvastusega kell, samuti tegid nad esimesena kahe kaameraga nutikella ning on teinud kahesüsteemse Androidiga nutikella. Samas pole hind kunagi ulatunud teiste nutikellade tasemele, vaid on mõnikord neist suurusjärgu odavam.

Praegu saab aga kätte Kospeti võimsa ja vastupidava kella Raptor 27 euroga (täishind 50 eurot). Iga päev müüakse maha ka kolm kella alla dollariga (99 USA senti ehk 84 eurosenti). Kupongiga KOSPETRAPTOR kehtib samuti soodushind.

Kospet Raptor on vee- ja tolmukindel, vastab standardile IP68 ja talub ka põrutusi. Sisse ehitatud on 20 erinevat spordirežiimi, mida träkkida, ooteaeg on 30 päeva, aktiivsel kasutusel 8-12 päeva. Sihverplaatideks on võimalik valida 50 erinevat taustapilti ja disaini, olemas on kõik tavalise pulsikella omadused nagu pulsi, sammude ja läbitud vahemaa mõõtmine, sissetulevatest kõnedest ja äppide teadetest märguanded, muusikapleieri juhtimine otse kella puutetundlikult ekraanilt, hingamistreeningud, alarm, ilmateade, unejälgimine jm.

Korpus on vaatamata vastupidavusele kerge - vaod 47 grammi ja kannatab ka päris karmides oludes olemist, vaata videost: