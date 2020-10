Üle saja Eesti gümnasisti läbisid (seekord virtuaalse) õpilasfirmade ideelabori

Koroonaohu tõttu tänavu virtuaalselt läbi viidud gümnasistide mini-häkaton Youth Empowered üllatas rekordilise Eesti noorte osalusega.

Neljandat aastat korraldatud Youth Empowered ideelabor, kus keskkoolinoortel on võimalus välja töötada uusi ärimudeleid ja neid ekspertide ees kaitsta, toimus tänavu deviisi all “uus reaalsus”. “See uus reaalsus väljendus hästi ka mini-häkatoni uudses formaadis – ideelaboriga sai liituda virtuaalselt mis tahes Eesti otsast ja see tõi kaasa ka kõigi aegade rekordilise, enam kui sajapealise osaluse,” selgitas ürituse üks korraldaja Junior Achievementi juht Kersti Loor.

Gümnasistid osalesid virtuaalsetes töötubades, kus neil oli aega 60 minutit, et välja töötada oma äriidee, hinnata toote või teenuse nõudlust, vaadata üle õiged sihtgrupid ning valmistada ette esitlus žüriile. “Häkatoni virtuaalne korraldus oli korralik väljakutse, ent tulemus oli seda parem, võimaldades mentoril lihtsamalt erinevate Zoomi töötubade vahel liikuda. Senisest lühem, tunni pikkune periood probleemi püstitamiseks ja lahendamiseks pani peale ka suurema ajalise surve, millega noored tulid väga hästi toime,” ütles Loor.

Mini-häkatoni esikolmiku moodustasid EBSi Gümnaasiumi õpilasfirma Futuurum, mille tegevuse keskmes on haridustemaatiliste podcastide loomine, Tallinna 21. Kooli õpilaste Pagaar, mis toob pagaritoodete valmistamise üritustele kohapeale ning parima esitluse eest tunnustuse saanud Sindi Gümnaasiumi õpilasfirma Vahalane, mis võitleb stressi vastu mesilasvahaküünaldega.

Gümnasistide ideid hindas kolmeliikmeline žürii, kuhu kuulusid Junior Achievement juht Kersti Loor, Coca-Cola HBC kommunikatsioonijuht Grete Transtok ja Teenusmajanduse Koja juhatuse liige Margus Mets. Inspireerivate motivatsioonikõnedega astus noorte ees üles muusik Grete Paia, Ajujaht 2020 võitnud Pagerri asutaja Rudolf-Gustav Hanni ja Coca-Cola Hellenic tegevjuht Jaak Mikkel. Päeva juhtis spordientusiast ja digiturundaja Sandra Raju.

Tänaseks 28 riigis toimiva Youth Empowered programmi algataja on Coca-Cola HBC. Projekti eesmärgiks anda noortele kõikjal maailmas nii elulisi kui ärilisi praktilisi oskusi ja teadmisi võimalikult edukaks sisenemiseks tööturule kas töötaja või tööandjana. Eestis toimub Youth Empowered programm koostöös Junior Achievement Eestiga neljandat aastat ning mitmetest esimeste aastate osalenutest on tänaseks saanud juba edukalt tegutsevad ettevõtjad.

Fotod: Ardo Kaljuvee