Canoni monokkel-kaamera PowerShot Zoom. Jaapanlastele see meeldib

Canon tuli välja uue taskumõõdus Super-Zoom kaameraga. PowerShot Zoom on sedavõrd tilluke, et mahub peopessa, on 12 MP sensoriga, optilise pildistabilisatsiooni ning kolmeastmelise zoomiga.

Monokli-stiilis pisikaamera suudab salvestada Full HD (1920x1080) videot ning zoomida 100 mm pealt 400 peale, digitaalselt kuni 800 mm.

Esimene küsimus võiks seda vigurit vaadates olla: kellele, miks?

Küsige seda pigem tuhandelt jaapanlaselt, kes toodet läbi ühisrahastusplatvormi Makuke olid nõus soetama, ületades eesmärki üle 3000%.

Ühisrahastusprojekti leiad siit:



Kuna spordiüritusi hetkel liiga palju ei toimu, on peamiseks sihtrühmaks aktiivsed välitegevused ning looduse entusiastid, kes sooviks oravaid ja tuvisid distantsilt paremini näha. Samuti on ära mainitud oma pereliikmete kiibitsemine, ilma et nad sellest teadlikud oleks.

PowerShot Zoom kaalub vaid 145 grammi, mis on umbes sama palju või isegi vähem, kui tavaline optiline monokkel ja see on tegelikult päris äge.

Sedavõrd väikese kaaluga võiks see seade olla hea kaaslane rändajatele ning linnuvaatlejatele.

Optiline 100/400 mm lääts on avaga f5.6/6.3, mis võib hämaras kasutamist raskendada, kuid päevasel ajal peaks ka mõõduka pilvisusega olema piisav.

Foto funktsionaalsus lubab salvestada kuni 12 MP pilte, sarivõttes kuni 10 kaadrit sekundis. Äpi kaudu on võimalik kaamerat juhtida ning näha suurema ekraani pealt, näiteks telefonist, mida kaamera näeb.



Põhilised featuurid:

12,1 MP sensor

3 Step Zoom 100 mm ja 400 mm vahel, 800 mm digitaalse suurendusega

Optiline 4-telje pildistabilisatsioon

Full HD (1920x1080) videod @ 24/25/30 k/s

USB Type-C USB-PD standardile vastav

WiFi- ja Bluetooth-liidestus, näiteks Canon Camera Connect äpiga ühendamiseks

DPreview käed-küljes testi saad lugeda siit:





Täpsema tehnilise kirjelduse leiad PDF failist - SIIT.

Canon PowerShot Zoom võiks olla saadav käesoleva aasta (2020) detsembrist hinnaga 350 €.