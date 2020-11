Mine metsa - linnulauluraadiot kuulama

Part prääksub, rähn toksib, keegi sädistab eemal, ja kui veab, kuuleb ka ülelendavate hanede ja luikede sügismelanhoolseid hääli. Arvutimaailm kannab oma Youtube´i kanalil korraks eksperimentaalselt üle Looduskalendri Linnulauluraadiot, kus kasutatakse praegu kõige kvaliteetsemat helitehnikat, mis Looduskalendri ülekannetes on siisamaani olnud. Seega otsi oma parimad kõrvaklapid välja, keera volüüm põhja ning kuula vahelduseks tsivilisatsiooni mürale.

Keda veel praegu võib kuulata? Muidugi võivad häält teha sellised igapäevased talvitujad nagu vares ja musträstas, aga iseenesest võib praegusel aastaajal isegi tedremängule peale sattuda mõnedel vaiksetel hommikutundidel. Kõige rohkem hääli kostabki hommikul vara, kui hakkab valgeks minema.

Kuigi on november, on väljas hetkel 12 kraadi ja just hetk tagasi lendas mingi putukas põrinal mööda.

Ülitundliku mikrofoni jaoks on Eestis raske leida kohta, kus inimhääli ei kostaks. Linnulauluraadio asub kaugel Lõuna-Eesti hõredalt asustatud piirkonnas, kus siiski võib hea vaikse ilmaga kosta kätte ka külaelu helisid ja autohääli. Tavaliselt algavad need kella poole üheksa paiku hommikul. Lennukite häält kostab praegusel ajal harva, varem oli ka see üsna tihti stereomikrofonidesse kuulda.

Kohapeal asuvast kaamerast ja mikrofonidest pannakse heli ja pilt kokku ning saadetakse 4G ruuteriga pilveserverisse, kus toimub video konvertimine Youtube´i striimi jaoks sobivale kujule. Youtube jagab juba omakorda pildi laia maailma.

Kuula loodushääli siit:



Kui soovid striimi ka edasi jälgida (sest Arvutimaailmas on ülekanne eksperimendi korras ajutiselt), siis subskraibi end Looduskalendri kanalisse: suur punane nupp Subscribe.