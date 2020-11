Kuidas valida oma tööga sobivat sülearvutit?

Foto: www.freepik.com

Sülearvutid ei ole enam ammu pelgalt abilised juhuks kui parajasti ei saa lauaarvutit kasutada. Pigem vastupidi - sülearvutid on muutunud niivõrd võimekaks, et paljudes töökohtades ja kodudes ei kasutatagi enam lauaarvuteid. Sülearvutiga saab teha kõiksugu ka keerulisemaid töid, samas on see piisavalt kompaktne, et seda kõikjale ühes võtta. Kohtumised, ärireisid, kodukontor, päris-kontor, vabrik, ehitusplats - sülearvuti võib kaasa võtta kuhu iganes, ja tööd võib teha ka bussis või rongis ning sooja ilmaga kasvõi pargis muru peal.

Aga selleks, et see kõik oleks võimalik ja võimalikult mugav, tuleb leida endale eesmärgipärane ja sobiv arvuti. Kuidas aga seda oma ja õiget ära tunda?

Olulised sammud enne tehnilistesse detailidesse sukeldumist

Sülearvutite müük Eestis on viimastel aastatel vähemalt kahekordistunud ning valik on nii rikkalik, et võtab silme eest kirjuks. Seega tuleb olla tähelepanelik ja valiv.

Seadke endale eelarve - kui palju on teil võimalik (ja vajalik) sülearvutisse panustada.

Valige endale sobiv ja meeldiv operatsioonisüsteem. Siinkohal tasuks jälgida, kas kõik tööks vajalikud programmid valitud operatsioonisüsteemiga ühilduvad.

Kui oluline on mugav klaviatuur - kui kirjutamist on palju, tasub valida suurema klaviatuuriga sülearvuti.

Kas teil oleks lisaks vaja ka puutetundlikku ekraani või kirjapulga tuge?

Kui vastupidavat arvutit te vajate - võimsad lisaakud, et töötada tingimustes, kus pole sageli vähimatki võimalust arvutit laadida? Põrutuskindel? Veekindel?



Olulised tehnilised detailid

Sülearvuti hilisem täiustamine on väga keeruline, seega tuleks leida kohe alguses endale sobiv seade.

Ekraan - kui teete tööd piltide ja graafikaga või kirjutate palju, valige võimalikult suur ekraan. Lisaks tasub jälgida veel reaktsiooniaega (mida väiksem, seda parem), vaatenurga suurust (mida suurem, seda parem) ja ekraani maatriksi omadusi.

Protsessorist oleneb arvuti kiirus ja võimsus. Kontoritööks eelistage Inteli protsessorit - see vähendab tõhusalt energiavajadust puhkeoleku jooksul. Mahukamad programmid vajavad aga AMD protsessorit. Videotöötlejatel, kujundajatel, projekteerijatel ja teistel professionaalidel, kes vajavad igapäevaselt ressursimahukaid rakendusi, tasuks valida i7 protsessor.

Aku - mida pikem tööaeg, seda parem.

Emaplaat - jälgige, et emaplaadil oleks vabasid mälukaardi pesasid.

Operatiivmälu e RAM - mida rohkem seda parem, tänapäeval vähemalt 4 GB, et programmid korralikult jookseks.

Kõvaketas - moodsate ja võimsate arvutite tootjad eelistavad SSD kõvakettaid. Lisaks saab alati osta väliseid kõvakettaid.

Videokaart - mida võimsam kaart, seda ilusam pilt (tavalisest sisseehitatud video ja graafikakaardist kõrgema kvaliteedi jaoks ei piisa!)



Võrgukaardid, antennid ja muud seadmed, mis võimaldavad ühendada arvuti Internetiga ja teiste seadmetega kaableid ja juhtmeid kasutades ja kasutamata - Rohkem USB pesasid on alati parem. Kui aga kasutate sülearvutit sagedasti esitlusteks, tehke kindlaks, et arvutil oleks kindlasti ka VGA-ühendus, muidu võivad osad projektorid hätta jääda.

Klaviatuur - et sülearvuti klaviatuur võib suuruselt ja sümbolite paigutuselt tavaklaviatuurist suuresti erineda, testige kasutusmugavust juba poes. Vihje: kui kasutate sageli Excelit, valige kindlasti klaviatuur, kus numbriklahvid on eraldi paremal küljel, mitte tähtede kohal - nii säästate aega ja vaeva.

Kaal ja suurus - mida suurem ja võimsam, seda raskem tassida. Kui kannate arvutit pidevalt kaasas, ei tohiks selle kaal ületada 1,5 kg.

Arvuti kest e korpus - kui kannate sülearvutit sageli kaasas, valige vastupidavam - alumiiniumist või metalli ja plastikusulamist korpusega masin.

Võimas ja vastupidav õunake - uus Apple Macbook Air

