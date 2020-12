Kvaliteetse une otsimine – mis muudab vedrumadratsi nii eriliseks?

(Sisuturundus)

Hea madrats on kvaliteetse une garantii. Kuid õigete tingimuste loomine hubaseks ja rahulikuks puhkamiseks sinu magamistoas võib olla väljakutse. Tänapäeval on mitmeid erinevaid madratsite tüüpe, seega pole lihtne nende seast valida midagi, mis tagaks kvaliteetset und. Kuid praegu võib näha märkimisväärsel hulgal ostjaid, kes usaldavad just vedrumadratseid, sest nad kohanduvad vastavalt kehakaalule, lahendavad seljaprobleeme ning on samuti äärmiselt õhku läbilaskvad.

Kuidas valida enda jaoks õiget varianti?

On tõsi, et tänapäeva modernsed vedrumadratsid on väga erinevad vanaaegsetest. Kunagi tehti klassikalised madratsid vedrusid kokku sidudes, seega mõne aasta pärast kui nad välja vupsasid, siis muutus madrats palju kõvemaks ning võimetuks liigutuste imendamisel. Kuid tänapäeva vedrumadratsid on tehtud vedrudest, mis on ühendatud spetsiaalsete taskute kaudu, mis võimaldavad igal vedrul hoida vahet teistest, seega võib madrats kohanduda kehakujuga väga hästi, tagada liigutuste imendumist ja mis kõige tähtsam – see ei tekita vormi.

Seega kui sa otsustad osta uue madratsi ja hakkad otsima kõige sobilikumat, siis mõtle tervist edendavate vedrumadratsite peale. Loomulikult on olemas mitmeid erinevaid vedrumadratseid, seega tee kindlaks, et pöörad tähelepanu mõnele olulisele asjale enne ostmist.

Otsi enda jaoks õige madrats. Isegi kui keegi, keda sa tead on hiljuti ostnud madratsi, millega nad on rahul ja soovitavad seda sulle, siis ära kiirusta sama ostmisega. Ostjale ei pea mitte ainult madrats meeldima, vaid samuti pead tegema kindlaks, et see sobib kõikides õigetes kohtades. Valiku tegemisel on oluline pidada silmas nii kaalu kui magamisharjumusi, et hinnata kas sa vähkred ja pöörled öösel palju. Erinevate spetsifikatsioonidega madratsid kohanduvad erinevalt kehakujudega, seega on oluline valida enda jaoks kõige mugavam variant.

Võrdle. Enne kui investeerid uude madratsisse, siis tee kindlaks, et oled analüüsinud mis on olemas. Võta arvesse, mis sulle meeldib ja ei meeldi vana madratsi juures. See aitab sul määrata, mis muudatusi sa otsid uue puhke aseme ostmisel.

Mitmed omadused on äärmiselt olulised madratsi mugavuse määramisel. Selle kõvadustase, kohandumine kehakujule ja materjal. Igaüks meist on erineva kaalu, kehasuuruse- ja kujuga, seega peaksime valima erineva kõvadusega madratseid, mis sobiksid meie unikaalsete vajadustega kokku. Neile kelle kehakaal on kuni 60kg, soovitavad spetsialistid pehmemat madratsit, ning üle 60kg keharaskuse puhul keskmise kõvadusega madratsit. Kõvad madratsid sobivad neile, kes kaaluvad üle 90kg. Õige kõvaduse valimisega kohandub madrats täiuslikult sinu kehakujuga, mis aitab sul lõõgastuda ja nautida maksimaalset mugavust.

Selleks, et luua tervislik unekeskkond, on oluline pidada silmas madratsi materjali. Seega pööra tähelepanu sellele, kas sinu poolt valitud madrats on hügieeniline, õhku läbilaskev ja ei kogu tolmu, lestalisi ega hallitust. Nii on sul võimalik tagada mitte ainult mitmete aastate pikkune kasutamine vaid samuti tervislikud tulemused.

Päri küsimusi. Madratsid pole igapäevane ost, seega on normaalne olla segaduses erinevate tüüpide ja saadaval olevate eelistuste vahel. Kuid ära osta lihtsalt esimest madratsit mille leiad, võta aega ja räägi müügiesindajate või nõustajatega. Nad võivad sind tõeliselt aidata õige madratsi leidmisel – madrats mis vastab ootustele ja magamisharjumustele. Ja kui soovite rohkem teada saada tervise ja madratsite kohta, leiate selle uuring huvitavat.

Määra endale eelarve. Enne kui ostad madratsi, siis sea endale eelarve. Mõtle kui palju sa võid ja tahad võimaldada uue ostu tegemiseks. See aitab sul valikut piirata ja muudab lihtsamaks parima madratsi leidmise eelarvega, mille oled endale seadnud.

Kas vedrumadratsid sobivad kõigile?

Seda madratsitüüpi peetakse üheks kõige mitmekülgsemaks madratsiks. Seda tänu oma pikaealisusele ja erakordsele võimele kohanduda erinevate kehatüüpidega. Vedrumadratsid võivad sobida peaaegu kõigile, kuid enamus inimeste jaoks võivad nad olla eriti kasulikud.

Kui sa kannatad seljavalu käes

Tänu eelnevalt mainitud vedrude taskutesse mähkimise tehnoloogiale on sellistel madratsitel võimalik jõuda maksimaalse kohandumiseni erinevate kehatüüpide jaoks. Madratsi põhi on tavaliselt jaotatud viieks kuni seitsmeks anatoomiliseks tsooniks, mis tagavad, et iga kehaosa vajuks vastavalt vajadusele madratsisse. Näiteks jalad puhkavad keskmise kõvadusega piirkonnas, keha keskosa on tugevaimas piirkonnas ja õlad on kõige pehmemas piirkonnas, sest neil on vaja rohkem sisse vajuda.

Selliste omaduste tõttu on vedrumadrats täiuslik neile, kes kannatavad seljavalude käes. Elastne põhi, mis võib jaotada kehakaalu korrektselt on eriti oluline selgroo jaoks, sest see tagab õige toe ja aitab hoida selga stabiilsena ja õiges positsioonis öö läbi.

Kui sulle meeldib magada madalamas temperatuuris

Kuna taskutega vedrumadratsitel on erinevad kõvadustasemed, siis nad ei kata lamades kogu kehapinda, seega tagavad nad õhu läbilaskvust, pakkudes meeldivat õhutunnet ja jahedust öö käigus. See on eelis mitte ainult soojal aastaajal, vaid samuti ka külmal ajal, sest spiraalid madratsi all võimaldavad õhul vabalt liikuda ja hoida keha temperatuuri normaalsel tasemel, ning samuti ennetada hallituse teket. Seega, kui sul on sageli talvel külm ja suvel higistad, siis aitab vedrumadrats sul vältida ebameeldivust ja muudab magama jäämise lihtsamaks.

Kaheinimesevoodite jaoks

Vedrumadratsid on sobilikud neile, kes sageli pöörlevad ja vähkrevad. See on eriti tõsi kaheinimesevoodite puhul. Tänu anatoomiliste tsoonide eelistusele, on keha erinevate osade surve jaotatud nii, et iga madratsi osa kohandub kehaga maksimaalselt. Seega on mugav magada kui lamad kõhuli, selili või külili.

Kuid kui üks partneritest tavaliselt vähkreb ja pöörleb, siis võib see teise jaoks olla tõeline tüütus – ühe liigutused võivad häirida kaaslase und. Taskutega vedrumadratsid kõrvaldavad sellised probleemid. Ümber pööramise liigutust tunneb ainult magaja poolses voodiosas, seega kaaslane kes magab läheduses ei tunne ühtegi liigutust.

Padi mis vastab individuaalsetele vajadustele

Kui sa soovid oma öist puhkamist muuta veelgi efektiivsemaks ja kogeda maksimaalset mugavust, siis on sul vaja kvaliteetset patja. Kuid kvaliteetsed padjad - on need, millel on oma reeglid, mida tuleks mugavust otsides silmas pidada.

1. Täidis. Õige padja otsingul võib üsna kiiresti märgata, kui palju erinevaid variante on olemas. Padjad võivad olla erineva suuruse, kõvaduse ja mis kõige olulisem – erineva täidisega. See on osa, mis tagab mugavuse. Lisaks on väga palju variante, mille seast võib valida.

Naturaalsed täidised nagu näiteks vill, udusuled, suled, merinovilla graanulid – tagavad suurepärase õhu ringluse, ennetavad higistamist ja taatavad kiiresti padja originaalkuju. Lisaks sobivad udusule sisuga padjad väga hästi allergikutele.

Padjad mis on täidetud sünteetiliste kiududega sobivad neile, kellele meeldib praktilisus. Nad on vastupidavad, lihtsasti hooldatavad ja enamus neist on pestavad. Kvaliteetsed padjad on kohevad ja kohanduvad lihtsasti sinu peakujuga.

2. Õige kõrgus ja kõvadus. On oluline valida padi, mis on õige kõrgusega kui sa soovid vältida hommikul kaelavaluga ärkamist. Padi peaks kohanduma õlgade kõrgusega, et pakkuda adekvaatset tuge ja stabiilsust kaelale. Samuti tuleks enne ostmis silmas pidada oma kõige sagedasemat magamisasendit öösel, ning valida õige kõvadusega padi. Kui sa magad enamus ööst selili, siis on keskmise kõvadusega padi sinu jaoks kõige mugavam. Neile, kes eelistavad magada külili eelistavad rasket ja paksemat patja, ning kõhuli magades pakub mugavust pigem pehme ja õhukesem padi.

Õigesti valitud madrats ja padi võivad tagada kvaliteetse une – pakkudes täiuslikku tuge sinu kaelale ja seljale, võimaldab lihastel lõõgastuda, kaitseb üleliigse kuumuse ja higistamise eest ja mis kõige olulisem, võimaldab saavutada pikaajalist mugavat, rahulikku ja tervislikku puhkamist.