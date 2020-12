Uueks aastaks maastiku-elektriratas? Aga miks mitte!

(Sisuturundus)

Käes on kohe jõulud, aga ilmselt mitte väga külmad ja valged. Siiski aitaks saabuvat uut aastat hästi vastu võtta maastikuratas, mis liigub elektri jõul ja läbib nii mudast rada kui ka kergelt lumist teed, kui see peaks sel talvel ette tulema. Siin on kolm head rattapakkumist, mis tulevad Poolast. See tähendab, et makse ei lisandu ja kohaletoimetamise aeg on vaid mõned tööpäevad. Jõuluks ei jõua, aga uue aasta alguseks võib olla isegi võimalik. Transporditasu ka ei lisandu.

Kokkupandav elektri-fatbike: ENGWE EP-2 PRO 750W

Engwe EP2- Pro (hind praegu 830 eurot ehk -38%) on 750 W mootoriga, sobib nii noortele kui täiskasvanutele (kuni 150 kg) ja kokkupandav kere mahutab ratta isegi väiksema sõiduauto pakiruumi. Paremaks läbivuseks on Engwe maastikumudelil paksud fatbike´i rehvid. Need hoiavad ratta liikumas ka lumel, mudas ja liivasel pinnal.

Elektri toel sõidab ratas 40-45 km, elektri assisteerimisel vändates 75-80 km. Maksimumkiirus elektri jõul on 45 km/h.

Shimano käiguvahetajal on 7 käiku ja seda saab kasutada ka ilma elektrita sõites.

Elektriratas saabub kiirelt Poolast, makse ja transporditasu ei lisandu.

ENGWE X5S - ketivaba elektriratas vahetatava akuga

Engwe X5S elektrirattal (hind 664 eurot ehk praegu hind all -38%) on küll pisemad rattad ja see meenutab veidi kunagist "kokkupandavat", kuid paksud rehvid teevad läbitavuse sama heaks või isegi paremaks, kui suurte ratastega maastikuratastel. Kokku pannes mahub see ära ka väiksemasse pagasiruumi, puudub kettülekanne.

Sõiduk ise kaalub 33 kg ja võtab peale kuni 150 kg raskuse sõitja. Puhtalt elektri jõul jõuab 40 km kaugusele, maksimumkiirus on 25 km/h.

SAMEBIKE LO26 - suuremad rattad, aga ikkagi kokkupandav

SAMEBIKE LO26 (hind 713 eurot, -13% tavahinnast) on üsna traditsioonilise maastikuratta moodi, keskmisse jämedamasse "pulka" on aga peidetud aku. Amordid on nii ees kui taga, kokku neljaosalise vedrustusega.

Ratta saab kokku pakkida ja see mahub suuremasse pagasiruumi ära. Puhtalt elektri jõul saab 25-30 km kaugusele, elektrilise assistendiga (toetab väntamist) aga on vahemaa ühe laadimisega 40-80 km sõltuvalt maastikust ja sõitja kaalust. Maksimumkiirus on 35 km/h.