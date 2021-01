Telia 5G võrk laienes aasta lõpuks kaks korda

Telia poolt möödunud aasta novembris avatud Eesti esimene 5G võrk laienes 2020. aasta lõpuks kaks korda ning tänaseks on ettevõttel paigaldatud juba paarkümmend 5G tugijaama.

Kui 10. novembril toimunud 5G võrgu lansseerimisel tegi Telia 5G tehnoloogia avalikult kättesaadavaks kümnes erinevas Tallinna, Tartu ja Pärnu piirkonnas, siis detsembris lisandus veel kümme piirkonda. Täiesti uute asukohtadena lisandusid seejuures Rakvere linn Lääne-Virumaal ning Jüri ja Loo alevikud Harjumaal. Samuti kerkis uusi 5G asukohti Tallinna ja Tartusse.

Telia Eesti tehnoloogiajuhi Andre Visse sõnul jõuab Telia 5G võrk erinevate piirkondade ja klientideni järk-järgult ning käesolevasse aastasse planeeritud 3,6 GHz sagedusoksjon annab võimaluse 5G võrku omakorda edasi laiendada ja kiiruseid lisada.

"Üks meie põhifookusi on nii sel kui järgnevatel aastatel just 5G võrgu arendustel, et pakkuda oma klientidele veelgi kiiremaid ja kvaliteetsemaid ühendusi. Ühtlasi oleme avatud 5G suunaliseks koostööks ettevõtete ja asutustega," ütles Visse.

Selleks, et Eesti esimest lõppkasutajateni jõudnud 5G-d kasutada, peab kliendil olema uut tehnoloogiat toetav 5G telefon või 5G modem. Telia kaubavalikus on hetkel 5G toega mitmed OnePlusi, Sony ja Xiaomi mudelid. Samuti peab Telia klient oma telefonis kasutama kindlat mobiilse interneti paketti: eraklientide puhul 20 GB, 40 GB või piiramatu mahuga paketti, äriklientide puhul 28 GB, 56 GB või piiramatu mahuga paketti.

Kõigile nendele Telia klientidele, kes nimetatud mahuga pakette juba kasutavad ning kellel on ka Telia 5G toega nutitelefon, rakendub 5G tehnoloogia kasutamise võimalus automaatselt.

Selle, kas kliendi telefon on parasjagu ühendatud 5G võrku, tunneb ära võrgutunnuse kaudu, mis kuvab telefoni ekraani ülaservas 5G võrgu tähist.

Asukohad, kus saab kasutada Telia 5G-d

(kaldkirjas on tähistatud lisandunud asukohad)

Tallinn

Ajakirjandusmaja, Pärnu mnt ja Tatari tänava piirkond

Telia peakontor

Stockmanni kaubamaja piirkond

Raadiomaja piirkond

Solarise piirkond

Betooni tänav (nn IKEA piirkond)

Kultuurikatla, Linnahalli, Tallink SPA piirkond

Telia Sõle tn kontori piirkond

Endla tänava piirkond

Magistrali keskuse piirkond

Harjumaa

Loo alevik

Jüri alevik

Lääne-Virumaa

Rakvere kesklinn

Pärnu

Rüütli tänava piirkond

Suur-Jõe tänava piirkond

Tartu

Tasku, Kaubamaja ja Kvartali piirkond

Tähe tänava piirkond

Fortuuna tänava piirkond

Kastani tänav ja Aparaaditehase kvartal

Laia tänava piirkond