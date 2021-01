Kui videomängude tegelased oleks päris inimesed

(Sisuturundus)

Videomängude mängimine on nagu mõne seriaali vaatamine. Ainuke vahe on selles, et mängus saad ise oma tegelast juhtida ja nii öelda tema elu elada. Mitmeteks tundideks ja paljude mängude puhul ka kasvõi päevadeks, kuudeks, aastateks on võimalik päris elust eemalduda ning sukelduda täiesti teise, väljamõeldud maailma. Sama palju kui on mänge, on neis ka palju värvikaid tegelasi. Mõnedegi karakterite puhul tahaks, et ka päriselus oleks selline sõber, klassi- või töökaaslane ja kasvõi elukaaslane. Mida rohkem arenevad videomängud, seda reaalsemad näevad välja ka nende tegelased no ja kas siis poleks tore pista käsi läbi ekraani ja tõmmata sealt välja päris ellu oma lemmiktegelane? Kes need inimesed oleksid kui nad iga päev meie maailmas päriselt eksisteeriks?

Fallout 4 on mäng mis on andnud mängijatele võimaluse valida väga paljude värvikate tegelaste vahel, kelle saad omale kompanjoniks valida. Paladin Danse oleks päriselus ideaalne turvamees ja lojaalne sõber, kes oleks nõus sinu eest kuuli ette viskuma.

Robert MacCready oleks ilmselt üks tüüpiline sarkastiliste väljaütlemiste ja omapärase huumoriga “paha poiss” kellega oleks vahest tore baaris mõni klaas õlut juua.

Preston Garveyst oleks kasu poliitikas kus ta jääks oma ideaalidele lõpuni truuks. Samas peaks ta hakkama saama maavanema ametis või sobiks eestvedajaks mõnele külaseltsile.

Agent 46 mängude seeriast Hitman meenutab antisotsiaalset töökaaslast keda keegi suurt tähele ei pane. Ilmselt on ta ka hirmus ihnuskoi, sest peale ühe ja sama ülikonna tema seljas muud ei näe. Kui temaga sõbraks saad on see suur saavutus, sest tavaliselt talle inimesed ei meeldi.

Geralt Riviast (The Witcher) on iga naise unelm. Kulgedes klubist klubisse võrgutab ta naisi hea huumorimeelega ning juttudega oma vägitegudest. Päeval on ta tavaline apteeker, kes laboris segab kokku erinevaid pulbreid ja vedelikke, et neid siin enda peal katsetada. Erinevate katsete tulemuseks on piimvalged juuksed ning eatu välimus. Erakordse füüsise saavutamiseks rassib ta tunde jõusaalis. Nädalavahetustel tegeleb ta enamasti ratsaspordiga.

Võime endi seast leida ka Corvo Attano (Dishonored). Endine suurfirma turvaülem kes ebaõiglaselt on oma tööst ilma jäänud. Iseloomult keskmine eestlane - räägib vähe, ei näita välja emotsioone ning eelistab kusagil omaette nokitseda. Samas on ta valmis ülla eesmärgi nimel korralikult tööd rügama.

Max Payne’i leiate kusagilt poe tagant peatäit välja magamast. Olles elus pettunud ning depressiivne, ei leia ta enam elul mõtet olevat. Võimalik, et tal on ka sõltuvus õnnemängudest ning tema lemmikud on ilma registreerimiseta kasiinod. Teil on võimalik teda aidata jagades tema kurba lugu sotsiaalmeedias ning kindlasti leidub keegi, kes talle võimete kohast tööd pakub, sest tegelikult on Max ju tubli ja

usaldusväärne töömees.

Max Payne kuulub stereotüüpsesse videomängude peategelase kategooriasse - tumeda minevikuga vägivaldne mees. Samasugused tegelased on veel näiteks Booker de Witt (Bioshock), Sebastian Castellanos (The Evil Within), Joel (The Last of Us) või BJ Blazkowicz (Wolfenstein). Neid kõiki piinavad deemonid minevikust, eesmärk on kättemaks või soov leida oma kadunud lähedane vahendeid valimata. Kas selliseid inimesi päriselus ka on? Kindlasti on, aga igapäevaselt me neid elus ei kohta.

Ka Nathad Drake’i nimeline tegelane mängude seeriast Uncharted on häguse minevikuga kangelane, kuid tema oleks päriselus täitsa tore sõber või kaaslane. Sir Francis Drake’i järeltulija on haritud, räägib mitut keelt, füüsiliselt vormis ja inimlik. Selle tegelase puhul tekib mitmel juhul tahtmine ta läbi ekraani mängust välja tõmmata.

Kuigi Nathan Drake on loodud Johnny Knoxville’i järgi, siis välimuselt ta mängus väga tema moodi siiski pole.

Lara Croft jällegi on välimuselt iga mehe unistus. Rikaste vanemate ilus järeltulija kes igavuse peletamiseks reisib mööda maailma. Oma reisidest postitab ta lahkelt pilte Instagrami ning tal on miljoneid jälgijaid. Lara on suur “Näljamängude” saaga fänn ja on endale selle mõjul isegi vibu ja nooled soetanud. Siiski pole tegemist vaid atraktiivse välimusega tüdrukuga, vaid temas on ka intelligentsust ning kartmatust.

Lara Crofti tegelane on esialgselt loodud päris inimese järgi aastal 1996. Tema välimus ei ole loodud ühegi modelli või näitleja järgi vaid selleks on Rootsi laulja Neneh Cherry.

Mängu hilisemad versioonid on küll juba loodud ühe modelli järgi, kuid originaal Lara näojooned kuuluvad Neneh Cherryle.

Lara Croft pole kaugeltki ainust videomängu tegelane kes on loodud päris inimese järgi. Uskumatu, kuid tõsi, aga isegi Mario videomängude seeriast tuntud Super Mario on loodud eksisteeriva inimesed järgi. Mario prototüüp on Mario Segale kes oli mängu loomise ajal Nintendo presidendi üürileandja.

Mängu “The last of Us” peategelane Ellie on väga sarnane näitlejale Elliot Page (Ellen Page). Page ise küll pole oma välimuse kasutamiseks nõusolekut andnud ning on seda ka kritiseerinud.

Lõpetuseks veel üks tegelane, keda sooviks pärisellu tuua ja see on Gordon Freeman (The Half-Life). Sellise õppejõu vastu ülikoolis poleks kellelgi midagi, sest tema teadmised teoreetilisest füüsikast, kvantmehaanikast ja relatiivsusteooriast on piiramatud. Pealegi kaitseks ta teid võimaliku tulnukate rünnaku eest nii nõu kui jõuga.

Need on ainult mõned üksikud karakterid mängudest kes võiks meie maailmas eksisteerida. Neid on loomulikult veel väga palju ning värvikaid, kuid on tore, et meil on võimalik argipäeva muredest eemalduda ning suhelda “sõpradega” fantaasiamaailmast. Head mängimist!