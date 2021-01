Google omandas Fitbiti, reklaamijateni terviseandmed siiski ei jõua

Fitbiti kasutajad või kunagi selle seadmeid kasutanud said omale postkasti kirja, et nüüd on Fitbit Google´i omanduses. Tehing viibis mõnda aega, kuna konkurentsiametit pidid andma selle toimumiseks loa Google´i terviseandmete kogumise tõttu. Liiga suurt monopoli siiski ei teki, arvasid ametnikud ja Google ruttas samuti teatama, et kasutajate terviseandmed reklaamijateni ei jõua.

Seega ei ole ilmselt edaspidi vaja karta, et sinu tervisenäitajate põhjal hakkavad reklaamijad sulle pakkuma ohtralt ravimeid ja tervisetooteid.

Google´ile oli hädasti vaja riistvaraosa kantavate seadmete maailmas ning Fitbit oli selleks üsna hea valik. Google´i blogis kirjutatakse samuti, et Fitbit on loonud elava kogukonna, millesse kuulub rohkem kui 29 miljonit aktiivset kasutajat, Fitbiti puhul on oluline ka nende uus tervise- ja treeningtarkvara Fitbit Sense, mis sisaldab stressijuhtimise tööriistu ja uusi võimalusi oma südame jälgimiseks, sealhulgas EKG ja AFib. See tehing on Google´i blogi järgi seotud Fitbiti seadmetega, mitte (tervise)andmetega ja Google lubab kaitsta Fitbiti kasutajate privaatsust.

Leping kaitseb tarbijate privaatsust ning Google ja Fitbit said siduvad kohustused, mis kinnitavad, et Fitbiti kasutajate tervise- ja terviseandmeid ei kasutata Google'i reklaamide jaoks ning need andmed eraldatakse muudest Google'i reklaamiandmetest. Säilib juurdepääs Androidi API-dele, mis võimaldavad teistel seadmetel, näiteks spordikelladel ja nutikelladel, Androidi telefonidega koostööd teha, Fitbiti kasutajad saavad edasi jätkata ühendusi kolmandate osapoolte teenustega.

Fitbiti blogis öeldakse, et Google'i pere osaks saamine tähendab veelgi rohkem tervisega seotud lahendusi ja kiiremaid uuendusi, rohkem valikuid ja paremaid tooteid. Fitbit saab juurdepääsu Google'i hiiglaslikele arendusressurssidele, teadmistele ja globaalsele platvormile.