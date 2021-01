Mart Normet: digiprügi koristamisel on otsene seos kliima soojenemise peatamisega

29. jaanuaril toimub taas digitaalne koristuspäev, mis korraldatakse Telia, Maailmakoristuspäeva, Tartu Loodusmaja ja Tallinna Ülikooli koostöös. Kõik inimesed ja ettevõtted saavad osaleda oma nutiseadmete ja arvutite kasututest failidest ja andmetest puhastamisel, sest sellel kõigel on ka päris suur keskkonnajälg.

Eesti Maailmakoristuspäeva eestvedaja Mart Normeti sõnul on oluline, et ühiskonnas teadvustaks iga liige enda digitaalse jalajälje mõju keskkonnale, milles mängib suurt rolli üha enam kasvav digiprügi hulk: "Kui me räägime digiprügi koristamisest, siis sellel on otsene seos kliima soojenemise peatamisega. Oleme ausad, meie kõigi jaoks on oluline seda pidurdada."

Ühest küljest aitab digiprügi koristamine vabastada nutiseadmete salvestusruumi ning muuta seadmed kiiremaks. Teisalt aitab kasutuna seisva digisisu kustutamine vähendada otseselt CO2-jalajälge, mis omakorda annab panuse keskkonnahoidu.

"Näiteks täna on 4% kogu maailmas tekkivatest heitkogustest seotud internetiga, viie aasta pärast on see juba kahekordistunud. Igal meie klikil on mõju,” ütles Normet.

Telia eestvedamisel sündinud digitaalne koristuspäev on olnud globaalse Maailmakoristuspäeva eestvedaja Anneli Ohvrili sõnul eeskujuks tervele maailmale: "Eestis toimunud aktsioonist inspireerituna on Maailmakoristuspäev viinud digikoristamise globaalsele tasandile, mille tulemusena puhastasid eelmisel aastal sajad tuhanded inimesed oma seadmeid digiprügist. On oluline, et me peame seda teemat jätkuvalt oluliseks ning lisaks sellele reaalselt ise panustaksime nii siin Eestis kui terves maailmas."

Järjekorras juba kolmandat korda toimuv digitaalne koristuspäev toimub Eestis taas 29. jaanuaril. Kõik inimesed ja organisatsioonid, kes soovivad 29. jaanuaril digikoristuspäeva algatuses kaasa lüüa, saavad end kirja panna veebilehel.