Nimekiri tähendusrikastest kingitustest kohvisõpradele

(Sisuturundus)

Võib-olla tahad oma lähedasi rõõmustada mitte ainult kasuliku, praktilise vaid ka hästi läbimõeldud kingitusega. Midagi, mis mitte ainult ei üllataks, vaid mida saaks kasutada iga päevaselt, sobiks juurde rutiini ja tooks rõõmu. Mida kinkida kohvisõbrale? Vali allpoolsest nimekirjast, alates kohvivalmistajatest algajatele kuni kvaliteet kohvini gurmaanidele.

Kohvimasin on praktiline kingitus uude koju

Nad võivad olla nii suured kui väikesed, nad võivad sul võimaldada kontrollida kõiki protsesse või võtta kogu vastutuse iseenda peale – stiilsed ja funktsionaalsed kohvimasinad võivad olla kink, mida tahad kinkida mitte ainult sõpradele ja sugulastele vaid ka iseendale. Selline kingitus oleks eriliselt nauditav neile, kes võtavad pühi vastu uues kodus. Küsi oma sõpradelt milline kohvi ja kohvi valmistamise meetod on nende kodus kõige enam armastatud ning see muudab õige kohvimasina valimise lihtsamaks. Automaatne, poolautomaatne või kapsliga kohvimasin – see kõik sõltub individuaalsetest vajadustest. Ja kõige parem lahendus on alati lihtsalt küsida, mis oleks kõige nauditavam. Kokkuvõttes on ju tänapäeval võimalik kingitused tellida otse oma sõprade koju.

Stiilsed nõud on teine variant kodupunujatele

Üllatuse tegemiseks pole vaja tingimata suurt ja kallist kingitust, sest kogu kingi saladus peitub selle saajale keskendumises. Stiilsed kohviriistad võivad olla praktilised igapäevakingid isegi neile, kes joovad kodus kohvi harva. Selleks võivad olla tassid nii espresso kui ka magustoidu kohvi jaoks. Kingitus võib samuti olla ka kahekordne klaas, stiilsed teelusikad või termos. Isegi sümboolsed kingid võivad olla nii praktilised kui ka nauditavad, eriti kui nad on käepärased kodus ja igapäeva elus.

Piimavahustaja – magustoidu kohvi sõpradele

On mitmeid viise kohvisõprade üllatamiseks. Ja selleks pole ainult stiilsed kohvimasinad, mis kaunistavad kööki. Üks valik on funktsionaalne piimavahustaja neile, kes armastavad piimakohvi. Mitte kõikidel kohvimasinatel pole võimalust piima vahustada, seega oleks selline kingitus käepärane igas kodus. Kompaktne ja lihtsasti kasutatav piimavahustaja võimaldab igal ühel nautida kvaliteetset kohvi ilma kodust lahkumata. Sellise kingi saamine on tõeline rõõm.

Taaskasutatavad kohvitopsid ja pudelid – mitte ainult ringi reisijatele

Neile, kelle köök on juba dekoreeritud funktsionaalse kohvimasinaga, võivad nautida taaskasutatavaid nõusid. Need on käepärased reisimisel, matkamisel ja mõnikord ka lihtsalt kodus aja veetmisel. Termospudelid hoiavad jooke soojana kuni 12 tundi, ja taaskasutatavad topsid kinnise kaanega on väga praktilised töölaual. Lõppude lõpuks ei taha ju keegi, et jook kukuks tähtsatele dokumentidele.

Viimistletud kohvivalmistamise vahendid – neile, kes armastavad aeglaseid rituaale

Tänapäeval võib kohvi valmistada mitmetel viisidel. Mõnedele meeldib, kui kohvimasin teeb kogu töö ära, ning teised võtavad kohvi valmistamisest osa just nagu see oleks rituaal. Sellistele inimestele on soovitatav kinkida spetsiaalsed kohvi valmistamise tööriistad. Suurepärane kingitus võib olla nii presskann kui ka Harry V60 keraamiline filter, Chemex klaasist purk spetsiaalse filtriga. Sellised kingid on enam kui kööginõud. Nad on rituaalid, mis panevad sind aega maha võtma ja tegevust nautima.

Kvaliteetne kohvi – gurmaanide ihalduste rahuldamiseks

Mõnikord on sul kodus hea aja veetmiseks vaja ainult kvaliteetset kohvi. Hoolikalt valitud kõrge kvaliteediga kohvi võib pakkuda rõõmu kõikidele kohvisõpradele, kuid see on eriline hellitus kohviteadjatele. Kvaliteetne kohvi tuleb teatud regioonist, ühest kohviistandusest, mis paistab silma väljapaistva maitsega. Neid maitstes võib eristada mitmeid erinevaid järelmaitseid ja sellise kohvi maitsmine võib juba iseenesest olla meelelahutus kogu perele. Kvaliteetse kohvi kinkimine on just nagu uue kogemuse kinkimine. Selle perioodi käigus võivad kogemused olla võrdväärsed reisidega kaugele maale.

Lase sel aastal kingitustel iseenda eest rääkida. Täienda sõprade ja sugulaste igapäeva elu kvaliteetsete nõudega või praktilise kohvimasinaga. Kingi kodu rikastav kohvi rituaal ja rännakud, mis ei nõua kodust lahkumist. Õigesti valitud kohvi pakett võib muutuda tõeliseks avastuseks. Ja kõiki eelnevalt mainitud kingitusi võib saata ilma kodust lahkumata kui sa tellid need internetist.