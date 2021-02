Video: Xiaomi näitas lähemalt oma mitme meetri kauguselt nutitelefoni toitvat juhtmevaba laadijat

Laborites on distantsilt juhtmevabalt laadivaid seadmeid näidatud juba ligi dekaad, kuid esialgu tulid laiatarbe-seadmetena kasutusele nii-öelda lähivälja-juhtmevabad-laadijad, mille laadimiskaugus on vähem kui sentimeeter. Xiaomi näitas oma blogisse postitatud videos, et võib-olla on mitme meetri kauguselt millimeeterlainet kasutavad juhtmevabad laadijad juba mõne aasta pärast meie lettidel.

Mi Air Charge on 5 W võimsusega ja seda nimetatakse kauglaadijaks. Xiaomi laadimisjaamas on viis positsioneerimisantenni, mis suudavad nutitelefoni asukoha täpselt tuvastada, et 144 antennist koosnev faasijuhtimissüsteem edastaks energiakiire abil millimeeterlainepikkustel laadimisenergia otse telefoni suunas.

Energiakiire suunamine pole just üliuus tehnoloogia - sarnast lahendust kasutavad ka ruuterid, et levi parandada, suunates suurema võimsusega signaali just selles suunas, kus asub andmesidet tarbiv seade.

Vastuvõtvas telefonis on omakorda 14 vastuvõtuantenni, mis konverdivad millimeeterlaineala signaali elektrienergiaks, mis suunatakse aku laadimisse.

Laadimissüsteemi arendatakse lisaks telefonidele laadimisvõimaluse pakkumiseks ka väiksematele nutiseadmetele.

CES-il aga tutvustas sel aastal üks Venemaa päritolu ettevõte ka mitme meetri kauguselt juhtmevaba laadimist nutitelerile. Seega võib arvata, et selles valdkonnas läheb lähiaastatel tehnoloogiafirmade võidujooksuks.

Vaata videot uue laadija tööpõhimõttest siit: