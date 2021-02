Eesti tuntud loodusfotograaf võttis vastu väljakutse pildistada elusloodust üksnes nutitelefoniga

Eluslooduse pildistamine nõuab kannatlikkust, head varjumist ning tihti tehakse seda eemalt hoopis võimsa profitasemel foto-optika abil. Auhinnatud fotograaf Remo Savisaar võttis vastu Samsungi väljakutse #erakordne2021, mille raames läheneb ta eluslooduse pildistamisele ebatraditsiooniliselt ning jäädvustab seda uue Galaxy S21 mobiiltelefoniga.

"Lõplikku galeriid näeb paari nädala pärast, ent juba praegu on salves mõned vahvad kaadrid Euroopa väikseimast kakulisest värbkakust, kes on umbes leevikese suurune, seega ikka väga väike," rääkis Savisaar. "Oma olemuselt ei jää need fotod maha professionaalse fototehnikaga tehtud piltidest ning vaatamisel ei usukski kohe, et need on tehtud tavalise mobiiltelefoniga."

Samuti on salves unikaalsed võtted magavast rebasest, kodukakust ja jõgede kalliskiviks kutsutavast jäälinnust.

"Selle projekti puhul tuleb kindlasti ära märkida, et kõik loomad on metsikud ning jäädvustatud just selliselt, nagu nad on kaamera ette sattunud," selgitas Savisaar.

Lisaks sisaldab tulevane galerii fotosid Eestimaa kaunitest loodusvaadetest, mille käesolev talv on muinasjutuliseks muutnud. Näitusega on võimalik valmimisel tutvuda nii Tallinnas kui ka Tartus.



Euroopa väikseim kakk värbkakk piidleb õhtuhämaruses fotograafi. Foto: Remo Savisaar