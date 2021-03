Android või IOS, nuti- või nuputelefon - milliseid telefone Eesti võrgus kasutatakse?

Peamiselt eelistatakse kasutada Android-operatsioonisüsteemiga nutitelefone ja suurel osal eestlastest on taskus kõigest mõni aasta vana telefon, selgub Elisa võrgustatistikast. Vanim seade Elisa võrgus pärineb aastast 1994.

Telekomioperaatori võrk on tänapäeval muutunud väga keeruliseks süsteemiks, hõlmates endas erinevaid tehnoloogiaid, mis võimaldavad usaldusväärselt andmeid edastada ka mitukümmend aastat vanades seadmetes. Kõneside võimaldamiseks on paralleelselt kasutusel 2G, 3G, 3,5G ja VoLTE tehnoloogiad, internetiühenduse pakkumiseks LTE ehk 4G internet ning võrgud on valmis ka viienda põlvkonna lisamiseks.

Möödunud aasta lõppseisuga on Elisa võrgus korraga aktiivsed ligi 3200 erinevat seadmemudelit. „Põhilise osa neist moodustavad erinevad nuti- ja kõnetelefonid, aga sekka mahub ka tahvelarvuteid, modemeid ja ruutereid, mis igaüks erineval viisil võrguga suhelda tahavad ning nendel eelmainitud võrkudes erinevaid sagedusspektreid vajavad,“ sõnas Elisa telekomiteenuste valdkonna juht Mailiis Ploomann.

Telefonidest kasutatakse Elisa võrgus 80% ulatuses nuti- ja 20% ulatuses kõnetelefone. Üle 67% nutitelefonide omanikest kasutab Android platvormiga telefone ja kõigest 17% kasutab Apple iOS nutitelefone. Nendele lisaks leidub võrgus ka natuke eksootilisemaid operatsioonisüsteeme nagu Symbian, Windows, Bada ja isegi mõned üksikud Blackberryd.

„Telefonitootjatest on kõige esindatum Samsung, kelle telefone kasutab 35% telefoniomanikest. Populaarsuselt teisel kohal on Apple, kelle turuosa on 28% ning seejärel tuleb Huawei 16% suuruse turuosaga. Lisaks nendele leidub võrgus ka Xiaomi, OnePlus`i, Nokia, Sony ja MyPhone`i erinevaid mudeleid,“ lisas Ploomann.

Ea poolest kasutatakse pigem uuemaid seadmeid. „Kõige suurem osakaal seadmetest pärineb 2019. aastast. See kinnitab ka klientide trendi vahetada telefone iga kahe või kolme aasta tagant. Kokku on 78% kõikidest seadmetest võrgus kuni viis aastat vanad, kuid kõige vanem aktiivne seade pärineb aastast 1994,“ sõnas Ploomann.

Möödunud aastaga võrreldes on oluliselt muutunud ka võrgus enim kasutatavate telefonide edetabel. Kui 2019. aastal olid esikümnest pooled Apple telefonid, siis 2020. aasta lõppseisuga on enim kasutatavate telefonide hulgas ainult kolm iPhone’i. Kõige kasutatavaim telefon Elisa võrgus on aga endiselt Apple iPhone 7.

Elisa võrgus enim kasutatavad telefonid