POCO tõi täna välja kaks uut lipulaev-telefoni POCO F3 ja POCO X3 Pro

Eestiski juba üsna jõuliselt kanda kinnitanud bränd POCO sai täna täienduse kahe uue tippmudeliga - POCO F3 ja POCO X3 Pro.

Xiaomist välja kasvanud POCO tegutseb nüüd iseseisva kaubamärgina. POCO on alates eelmise aasta lõpust iseseisev üksus, olles üle 2 aasta olnud osa Xiaomist.

Nende uus tippmudel POCO F3 pakub võimsust, jõudlust ning igapäevase meelelahutuse jaoks vajalikku head pilti ja heli, POCO X3 Pro aga on mängijatele suunatud uuendustega uus telefon.

POCO F3 kasutab Qualcomm Snapdragon 870 5G kiibistikku, 6,67-tollist AMOLED DotDisplay ekraani, mille värskendussagedus on 120 Hz, Dolby Atmose heli ja 4520 mAh kiirlaadimisega (33 W) akut. Graafikakaardiks on Qualcomm Adreno 650, lisaks 5G ühendusele toetab seade ka WiFi 6 võrke.

Seadme paksus on 7,8 mm, kaal 196 g, ekraan Corning Gorilla Glass 5 kriimustuskindla kattega. Sama kate on ka telefoni tagaküljel.

POCO F3 tehisintellekti juhitav kolme kaamera komplekt koosneb taga 48 MP põhikaamerast, millel on 1,6 μm 4-in-1 suure piksliga 119° ülilai objektiiv ja 5 MP tele/makro kaamerast, 20 MP esikaamera toetab öörežiimis selfie'sid.

Erinevalt enamikest kahemikrofonilistest nutitelefonidest on POCO F3-l kolm mikrofoni, millel Audio Zoom funktsioon. Video salvestamisel võimaldab tagumine spetsiaalne kolmas mikrofon seadmel koos pildiga heli „suumida“, jäädvustades kaugete stseenide heli ja parandades tunduvalt heli vastuvõttu filmimise ajal.

POCO F3 kaasasolev 33 W kiirlaadijaga saab seadme 100% täis 52 minutiga.

POCO F3 on saadaval kolmes värvitoonis: arktiline valge, öine must ja sügav ookeanisinine ning kahe mälumahuga - 6 GB + 128 GB või 8 GB + 256 GB.

6 GB + 128 GB soovitatud jaehind on 379 eurot

8 GB + 256 GB soovitatud jaehind on 399 eurot.

POCO X3 Pro kasutab 4G mobiiliplatvormi Qualcomm Snapdragon 860. Graafikat jooksutab Adreno 640 ekraan on 6,67-tolline ja Full HD resolutsiooniga (DotDisplay), 120 Hz värskendussagedusega ja 240 Hz puutetundlikkuse sagedusega. Ekraanil on rakenduste ja mängude värskendussageduse optimeerimiseks kasutusel DynamicSwitch värskendustehnoloogia. Ekraanil on Corning Gorilla Glass 6 kriimustuskaitse.

Uus mudel on varustatud suure mahutavusega 5160 mAh akuga, mis tagab aku kestvuse kuni kaks tervet päeva. POCO X3 Pro nelja tagakaamera komplekt koosneb 48 MP põhikaamerast, 119° ülilainurk-kaamerast, mis pakub öörežiimi, lisaks ka makrokaamera ja sügavuskaamera.

POCO X3 Pro on saadaval kolme värvi versioonina - must (Phantom Black), sinine (Frost Blue), pronks (Metal Bronze) ning kahe salvestusvalikuga - 6 GB + 128 GB ja 8 GB + 256 GB.

6 GB + 128 GB soovitatud jaehind on 259 eurot

8 GB + 256 GB soovitatud jaehind on 289 eurot.

POCO ainus ametlik edasimüüja Baltimaades on ELKO Grupp.